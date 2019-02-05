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Названы районы Алтайского края с наибольшим числом онкобольных

Новости
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Названы районы Алтайского края, где больше всего выявляется злокачественных новообразований. Статистические данные онкологических заболеваний представил «КП на Алтае» главный врач «Алтайского краевого онкологического диспансера» Игорь Вихлянов.

Стало известно, что высокая смертность от рака выявлена в Баевском, Кытмановском, Угловском и Рубцовском районах. Низкие показатели – в Белокурихе, Егорьевском, Ельцовском, Солонешенском районах.

Онкозаболеваемость в Алтайском крае выросла за год на 3%

Онкозаболеваемость в Алтайском крае выросла за год на 3%

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Всего по итогам года диагноз «злокачественное новообразование» был поставлен 12 466 пациентам

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По словам врача, наименьшее число заболевших онкологией находится в Табунском, Алтайском, Залесовском и Шипуновском районах. А вот в Бийском, Тогульском, Быстроистокском и Романовском районе зафиксирована самая высокая заболеваемость раком.

Главврач алтайского онкодиспансера – о борьбе со злоупотреблениями и «развороту» к пациентам

Средним для края показателем заболеваемости является 530,5 случая на 100 тысяч населения. Так в Тогульском, Бийском и Романовском районах этот индикатор составляет от 710 до 740. А в Быстроистокском - уже 815 онкобольных на то же количество населения.

Почему Алтайский край стал самым «болеющим» регионом? Мнение экспертов

Почему Алтайский край стал самым «болеющим» регионом? Мнение экспертов

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«Политсибру» решил выяснить у экспертов в медицинской сфере, почему Алтайский край назван самым «болеющим» регионом.

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Важно, что в крае стали чаще выявлять рак на ранней стадии. Так о 27% всех онкозаболеваний в регионе становится известно на профосмотрах.

Алтайский край лишится онкологического филиала при Минздраве России

Автор: Политсиб.ру