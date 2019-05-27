Еще два современных 3D кинозала откроются в Алтайском крае

Новости 11.06.2019 7:10 123

На территории Алтайского края появятся еще два современных 3D кинозала. Заявки региона одобрены Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по итогам конкурса программы поддержки кинотеатров по переоснащению кинозалов.

Современные кинотеатры будут открыты на базе многофункциональных культурных центров сел Смоленское и Ключи. На модернизацию каждого кинозала из федерального бюджета будет выделено порядка 5 млн рублей.

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Как сообщает краевое министерство культуры, всего в рамках нацпроекта «Культура» в России в период с 2019 по 2024 год будет поддержано не менее 1200 кинозалов. Все они получат средства на переоборудование.

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Напомним, с 2015 по 2018 годы в Алтайском крае при поддержке Фонда кино появилось 12 современных кинозалов. Так, в 2018 году были открыты современные 3D кинозалы сразу в семи территориях края – Алейске, Славгороде, Яровом, Заринске, райцентрах Завьялово, Родино и Романово.