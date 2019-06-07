Барнаульская колбаса с ртутью стала поводом для возбуждения уголовного дела

Новости 10.06.2019 18:40 189

Уголовное дело о продаже опасной для здоровья колбасы возбуждено в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального следкома.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Барнаула. Женщина купила продукцию, "на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества – металлической ртути".

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), продолжается.

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Ранее СМИ указывали, что жительница Барнаула купила палку колбасы "Армавирская" (производитель - "СПК") якобы в магазине «Мария-Ра». После употребления ее в пищу она почувствовала недомогание. При осмотре продукции женщина увидела, что из колбасы вытекает опасное вещество. По ее мнению, это были шарики ртути.

Представители «СПК» сразу отозвали из барнаульских магазинов всю колбасную продукцию, которая была произведена 29 мая. О других пострадавших не сообщается.