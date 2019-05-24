Трое алтайских школьников получили высший балл по ЕГЭ

Новости 10.06.2019 18:10 877

10 июня более шести тысяч выпускников и абитуриентов сдавали ЕГЭ по обществознанию (самому популярному предмету по выбору). Кроме того, стали известны результаты сданных 25 мая экзаменов по литературе и географии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края.

Литературу в Алтайском крае сдавали более 800 человек, двое из них получили наивысший балл, в том числе, Кристина Прошкина из Долганской школы Крутихинского района.

«Литература, действительно, нелегкий предмет. По математике можно посчитать уравнение одним способом, а по литературе существует сотня интерпретаций произведений. Плюс к этому - есть четкие критерии, здесь нельзя писать поэму, но свое мнение иметь необходимо», - рассказала выпускница.

Понедельник – день тяжелый: в Алтайском крае начинается ЕГЭ Новости 24.05.2019 18:25 27 мая в России, а значит, и на Алтае, начинается основной период ЕГЭ, сообщает пресс-служба Минобрнауки края 399

Географию выбрало вдвое меньшее количество сдающих: 400 человек. 100 баллов набрал выпускник барнаульской школы № 125 Антон Волочаев. За последние три года это первый случай получения высшего балла по географии, хотя средний балл по сравнению с предыдущим годом вырос.

До 12 июня также должны быть объявлены результаты по профильной математике. Ранее в Алтайском крае с этого экзамена удалили двух школьников, один из которых пытался воспользоваться калькулятором, а другой – шпаргалкой. Пересдать ЕГЭ нарушители теперь смогут только в следующем году.

Напомним, что минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз в 2019 году, по географии составляет 37 баллов, по литературе – 32. Пересдать экзамены можно в резервный день, который по географии и литературе назначен на 17 июня. 1 июля - резервный день по всем предметам.