Барнаулец устроил пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

Барнаульский общественник Виктор Рау провел одиночный пикет в поддержку Ивана Голунова. Информация об этом размещена на его странице в Facebook.
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве. Якобы при себе и в его квартире нашли наркотики. Друзья и коллеги не верят в виновность Голунова. Сам он заявил, что наркотики ему подбросили. Как сообщает «Медуза», ему не дали воспользоваться телефоном, вызвать адвоката, избили при задержании и в участке. Он просил сделать ему смывы с рук, ногтей и тканей рюкзака, чтобы доказать отсутствие контакта с наркотиками, но ему отказали. Позже московское МВД заявило, что никакого избиения не было. Суд отправил его под домашний арест.
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Акции в поддержку Ивана Голунова прошли во многих городах России, в частности, в Новосибирске были проведены одиночные пикеты, в которых поучаствовало больше десятка человек.
В Барнауле Ивана поддержал общественник Виктор Рау.
«Я сделал это потому, что это зов моего сердца. Этого журналиста знают люди, он трудится сутками, говорят. Как он может быть наркодилером? Это же абсурд. Ясно, что дело сфабриковано. Мне тоже угрожают подбросить наркотики, по телефону звонят. Я считаю, в каждом населенном пункте должно быть возмущение, но для этого нужно определенную смелость иметь – чтобы показать себя «белой вороной», выйти и стоять с плакатом», – объяснил Виктор Рау.