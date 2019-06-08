Барнаулец устроил пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

Новости 10.06.2019 17:15 147

Барнаульский общественник Виктор Рау провел одиночный пикет в поддержку Ивана Голунова. Информация об этом размещена на его странице в Facebook.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве. Якобы при себе и в его квартире нашли наркотики. Друзья и коллеги не верят в виновность Голунова. Сам он заявил, что наркотики ему подбросили. Как сообщает «Медуза», ему не дали воспользоваться телефоном, вызвать адвоката, избили при задержании и в участке. Он просил сделать ему смывы с рук, ногтей и тканей рюкзака, чтобы доказать отсутствие контакта с наркотиками, но ему отказали. Позже московское МВД заявило, что никакого избиения не было. Суд отправил его под домашний арест.

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Акции в поддержку Ивана Голунова прошли во многих городах России, в частности, в Новосибирске были проведены одиночные пикеты, в которых поучаствовало больше десятка человек.

В Барнауле Ивана поддержал общественник Виктор Рау.