Экс-начальник УВД Барнаула ушел с должности руководителя новосибирской полиции

Новости 10.06.2019 16:50 521

Замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Николай Турбовец уходит в отставку. Он возглавлял полицию региона.

Фамилия Турбовца исчезла с сайта ГУ МВД по Новосибирской области из числа замов начальника ведомства Юрия Стерликова. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его увольнении, но документ до сих пор не опубликован, пишет "Тайга.инфо".

Копия указа есть в канцелярии регионального управления МВД, уточнили изданию в пресс-службе ведомства. Турбовец пока находится в отпуске.

Отметим, что Николай Турбовец долгое время работал в правоохранительных органах Барнаула. Возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью, позже руководил городским УВД.

Бывший начальник барнаульского УВД Николай Турбовец назначен начальником полиции Новосибирской области Новости 07.07.2015 14:49 695

Николай Турбовец родился 12 июля 1958 года в Амурской области. Имеет три высших образования. Окончил исторический и юридический факультеты Алтайского госуниверситета и Академию МВД России по специальности «Организация правоохранительной деятельности».

В 1982-1984 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году милиционером ОВО при ОВД Железнодорожного райисполкома Барнаула. В дальнейшем проходил службу в подразделениях криминальной милиции. Был начальником отделения отдела борьбы с организованной вооруженной преступностью, бандитизмом и квалифицированным вымогательством УОП при УВД Алтайского края, начальником отдела по борьбе с преступными формированиями УБОП при УВД Алтайского края, начальником УВД Барнаула.

В 2003 году назначен замначальника УВД по Смоленской области. В 2011-м — первым замом ГУВД по Самарской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. В 2015 году после того, как начальник самарского главка МВД Юрий Стерликов возглавил новосибирское ГУ МВД, Турбовец перебрался в Новосибирск. Он стал замом Стерликова в должности начальника полиции.