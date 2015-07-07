Замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Николай Турбовец уходит в отставку. Он возглавлял полицию региона.
Фамилия Турбовца исчезла с сайта ГУ МВД по Новосибирской области из числа замов начальника ведомства Юрия Стерликова. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его увольнении, но документ до сих пор не опубликован, пишет "Тайга.инфо".
Копия указа есть в канцелярии регионального управления МВД, уточнили изданию в пресс-службе ведомства. Турбовец пока находится в отпуске.
Отметим, что Николай Турбовец долгое время работал в правоохранительных органах Барнаула. Возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью, позже руководил городским УВД.
Николай Турбовец родился 12 июля 1958 года в Амурской области. Имеет три высших образования. Окончил исторический и юридический факультеты Алтайского госуниверситета и Академию МВД России по специальности «Организация правоохранительной деятельности».
В 2003 году назначен замначальника УВД по Смоленской области. В 2011-м — первым замом ГУВД по Самарской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. В 2015 году после того, как начальник самарского главка МВД Юрий Стерликов возглавил новосибирское ГУ МВД, Турбовец перебрался в Новосибирск. Он стал замом Стерликова в должности начальника полиции.
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