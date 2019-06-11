Россельхозбанк рефинансирует военную ипотеку

Новости 10.06.2019 17:45 150

РСХБ запустил рефинансирование ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. По программе РСХБ можно рефинансировать военную ипотеку на приобретение квартиры на вторичном или первичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования составляет 9,5% годовых.

Продукт предназначен военнослужащим, гражданам РФ, проходящим военную службу по контракту и включенным в реестр участников НИС. Право на заключение договора целевого жилищного займа предоставляется не менее чем через три года его участия в НИС. Срок кредитования составляет от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита ‒ 2,7 млн рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

«Новый продукт позволит помочь военнослужащим и их семьям рефинансировать имеющуюся ипотеку, изменив ставку и срок кредитования. При этом клиент может в любое время досрочно погасить кредит без ограничений», ‒ отметила директор Департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.