Жители Алтая определились с названием горной вершины

Новости 10.06.2019 15:55 159

В Республике Алтай дали название самой высокой горной вершине Теректинского хребта. Почувствовать себя первопроходцем можно было до 1 июня 2019 года. Конкурс объявлялся в связи с 70-летием Горно-Алтайского государственного университета, предполагалось, что название будет связано с вузом.

Высота горы равна 2926 метров и она находится в Усть-Коксинском районе с координатами 50 ̊24`403``северной широты, 86̊48`965``восточной долготы не менее трех поколений местного населения называют Каскакту-Бажы.

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После долгих обсуждений было принято решение оказать содействие жителям Усть-Коксинского района в официальной регистрации традиционного названия высочайшей точки Теректинского хребта. «А слава и доброе имя Горно-Алтайского государственного университета будет продолжаться в делах и достижениях наших студентов, выпускников и профессорско-преподавательского состава», - констатирует администрация университета.

Добавим, всего поступило более 170 предложений названия вершины из более чем 50 регионов России: от Калининградской области до Камчатского края, а также из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Украина), сообщает пресс-служба ГАГУ.