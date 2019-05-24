Кто из алтайских мэров заработал больше всего в 2018 году?

Новости 10.06.2019 16:15 337

Сведения о доходах глав алтайских городов за 2018 год опубликованы на официальных сайтах муниципалитетов. «Политсибру» проанализировал данные.

Меньше всех задекларированный доход оказался у руководителя Ярового – Виталий Самобочий получил за год всего 807 тысяч рублей (его жена заработала 278 тысяч). Транспортных средств не задекларировано ни у одного из супругов. Большинство остальных градоначальников ненамного обогнали коллегу.

Менее 1 млн заработали:

В частности, глава Змеиногорска Борис Афанасьев получил 818 тысяч рублей (жена – 119 тысяч), к тому же, у него есть автомобиль «Мицубиси Аутлендер».

Мэр Белокурихи Константин Базаров заработал 837 тысяч рублей (жена – 311 тысяч), у него имеются также две квартиры, земельные участки площадью 1 и 1,5 гектара, а также автомобиль «Хундай Санта Фе».

Глава Бийска Александр Студеникин задекларировал 892 тысячи рублей (жена – 339 тысяч). Также у него имеется две квартиры и автомобиль «Мицубиси Паджеро».

Рубцовский градоначальник Дмитрий Фельдман указал доход в размере 936 тысяч рублей (у жены – 618 тысяч). Фельдману принадлежит также автомобиль «Тойота Клюгер», а его жена предпочитает «Ниссан Жук».

Руководитель администрации Алейска Иван Маскаев получил за прошлый год 962 тысячи рублей (у жены – 226 тысяч).

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Более 1 млн сумели заработать только четверо градоначальников:

Мэр Заринска Иван Терешкин может похвастать доходом в размере 1,3 млн (у жены – 183 тысячи) рублей. Кроме того, ему принадлежат автомобили «Тойота Хайлендер», УАЗ «Патриот» и две квартиры, а также участок земли площадью почти 2 гектара.

Вдвое выше заработок главы Славгорода Сергея Горбунова – он составляет 2,7 млн (жена – 122 тысячи) рублей. Его супруге также принадлежит автомобиль «Рено Каптюр».

Чуть больше славгородского коллеги заработал мэр Барнаула Сергей Дугин – он получил 3 млн (жена – 700 тысяч) рублей. У руководителя краевого центра достаточно много транспорта по сравнению с коллегами: автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200», автоприцеп «МЗСА 817711», катер «Байлайнер» и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT.

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Больше всех оказался доход у руководителя администрации Новоалтайска. Сергей Еремеев заработал 5,7 млн рублей, а его жена – 1,6 млн рублей. Ездит она на автомобиле «Ниссан Мурано». Кроме того, у Еремеева имеется квартира площадью 178 кв м. Что касается, транспортных средств, единственное средство передвижения Сергея Еремеева – это надувная резиновая лодка.