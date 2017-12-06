В Барнауле сняли на видео очередь к детскому врачу

Новости 10.06.2019 15:29 162

Жители Барнаула утверждают, что занимают очередь на прием к врачу с вечера или среди ночи. С раннего утра возле барнаульской больницы № 12 можно увидеть толпу, об этом пишет пресс-служба регионального отделения партии ЛДПР.

В основном это родители ребятишек, которым срочно требуется пройти медкомиссию – для поступления в учебные учреждения, получения путевок в детский сад или летний лагерь. Люди вынуждены с вечера или ночи занимать очередь к лору, окулисту, хирургу, неврологу и другим узким специалистам.

Дело в том, что так называемый профдень у них всего один в неделю, а в другие дни врачи категорически отказываются принимать. Обследования затягиваются, сроки срываются.

Как объяснили координатору Центрального районного отделения ЛДПР Петру Кайдашу, чтобы попасть к врачу, люди составляют список: «Иначе к врачу не попасть, талонов в день выдают всего около пяти штук».

«Вчера подъехал на машине, с 10 вечера уже было три человека. Стоят за день, за два, бывает, занимают очередь. Талонов мало!» - рассказывает молодой отец.

«Сын проходит медкомиссию для поступления. Для этого необходимо пройти медосмотр – педиатра и узких специалистов. Лор, окулист, стоматолог принимают исключительно по четвергам. Для того чтобы взять талон, необходимо встать в два часа ночи и занять очередь в регистратуру. Многие идут к заведующей, но она только разводит руками», - говорит в видеообращении к ЛДПР жительница Барнаула Олеся Гродникова.

Активист собрал подписи под коллективным обращением родителей. Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин проконтролирует , чтобы информация дошла в краевой Минздрав и прокуратуру.