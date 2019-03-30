Судьбу электротранспорта решили в Бийске

В наукограде появилось новое предприятие «Гортранс», его основали на базе банкротящегося «Бийского трамвайного управления». Как сообщает «Бийский рабочий», цены на проезд в городе не изменятся.
Напомним, на днях МУП «Трамвайное управление» было признано банкротом. Предприятие задолжало налоговикам больше 79 миллионов рублей, но имущества транспортной компании хватит для погашения этой суммы. Серьезные проблемы начались в 2017 году, с тех пор компания боролась за существование.
Конкурсное производство в БТУ могут ввести уже через два месяца
Как пишет издание, теперь два предприятия существуют одновременно. У одного остаются долги, и уже началась процедура банкротства. А второе должно собрать под своим началом весь электротранспорт, муниципальные автобусы и единую диспетчерскую службу.
Сейчас старому управлению нужно продать активы, чтобы расплатиться с кредиторами. Позднее начнется ликвидация предприятия. По сути, изменилось только название транспортной компании. Сотрудники БТУ уволены и сразу переведены в новый МУП.
По словам руководства нового предприятия, цены на трамвайные билеты в городе не изменятся. График электротранспорта останется прежним.