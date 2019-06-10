Какие вопросы поступают на «Прямую линию» президенту РФ?

Новости 10.06.2019 13:20 3011

9 июня стартовал прием вопросов президенту на "Прямую линию". Ежегодное мероприятие с участием Владимира Путина в этом году пройдет 20 июня.

В едином центре обработки сообщений принимают голосовые и текстовые обращения. Дозвониться в кол-центр можно бесплатно из любой точки России по номеру 8–800-200–40-40. Sms рассматривают только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

Задать свой вопрос Путину можно и через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мобильное приложение или специальный сайт «Москва — Путину».

Стало известно, когда пройдет «Прямая линия» с Владимиром Путиным Новости 31.05.2019 16:45 В 2018 году вопрос президенту удалось задать жителям села Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края 856

Впервые такой формат общения главы государства с гражданами был организован в 2001 году. Тогда Владимиру Путину задали 400 тысяч вопросов. В дальнейшем их число постоянно увеличилось, в 2015 году было больше всего обращений — 3 млн 250 тысяч. А рекордным по продолжительности стал эфир 2013 года. Тогда президент общался с россиянами почти 5 часов.

Пока список вопросов от россиян только начал формироваться. Жителей страны предсказуемо волнует тема внешней политики, экономическая и социальная ситуация.

Во внешней политике люди интересуются, прежде всего, европейским и украинским направлениями, спрашивая Путина о прогнозах развития отношений России с Евросоюзом, а также США.

Много вопросов касается различных выплат: пенсий, зарплат, пособий. Не обошли россияне вниманием и «мусорную» реформу, отразившуюся не только на их кошельках, но и на экологической ситуации.

Из необычных можно отметить вопросы о сроках газификации Приморья, перевода армии на контрактную основу и о том, когда из «китовой тюрьмы» выпустят китов и косаток.