Какие вопросы поступают на «Прямую линию» президенту РФ?

9 июня стартовал прием вопросов президенту на "Прямую линию". Ежегодное мероприятие с участием Владимира Путина в этом году пройдет 20 июня.
В едином центре обработки сообщений принимают голосовые и текстовые обращения. Дозвониться в кол-центр можно бесплатно из любой точки России по номеру 8–800-200–40-40. Sms рассматривают только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.
Задать свой вопрос Путину можно и через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мобильное приложение или специальный сайт «Москва — Путину».
В 2018 году вопрос президенту удалось задать жителям села Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края
Пока список вопросов от россиян только начал формироваться. Жителей страны предсказуемо волнует тема внешней политики, экономическая и социальная ситуация.
Во внешней политике люди интересуются, прежде всего, европейским и украинским направлениями, спрашивая Путина о прогнозах развития отношений России с Евросоюзом, а также США.
Много вопросов касается различных выплат: пенсий, зарплат, пособий. Не обошли россияне вниманием и «мусорную» реформу, отразившуюся не только на их кошельках, но и на экологической ситуации.
Из необычных можно отметить вопросы о сроках газификации Приморья, перевода армии на контрактную основу и о том, когда из «китовой тюрьмы» выпустят китов и косаток.