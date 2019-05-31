«Аномальная зона»: резидент «Бирюзовой Катуни» рассказал о проблемной ОЭЗ

Новости 10.06.2019 12:50 293

В Алтайском крае продолжается обсуждение ситуации, сложившейся вокруг турзоны «Бирюзовая Катунь» (БК). Ранее о своих претензиях в адрес БК заявляли налоговики. Кроме того, Счетная палата региона нашла многочисленные нарушения в деятельности компании за 2015-2017 годы.

С целью выяснить, как ситуация выглядит с точки зрения бизнеса, «Политсибру» связался с действующим резидентом турзоны Сергеем Нестеровым – руководителем ООО «Галерея-Алтай». Собеседник издания рассказал о перспективах проекта с точки зрения инвестора.

По словам Нестерова, до сих пор в турзоне так и не отрегулирован вопрос с коммуникациями.

«Коммуникации – большая проблема БК. Абсолютно недостаточная мощность очистных сооружений… водозабор тоже – 180 млн потратили, а он не работает. А канализация – это вообще самая главная головная боль. На следующий год думаем собственную отдельную проложить, со своими очистными», – сказал Сергей Нестеров.

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Проект «Бирюзовая Катунь» с самого начала реализовывался с большим трудом. Ранее «Политсибру» уже писал о том, как двум резидентам БК пришлось покинуть проект за неисполнение взятых на себя обязательств по строительству запланированных объектов. В конце февраля был расторгнут договор с ООО «КатуньСпортСтрой», а в начале марта заявлено о намерении расторгнуть соглашение с компанией «Ски-комплекс».

Интересная деталь: обе компании зарегистрированы на одного и того же человека - Егора Леонова (согласно данным «СПАРК-Интерфакс»).

Уходят не только резиденты – регулярно меняется и руководство.

«Бирюзовая Катунь» – это аномальная зона. За восемь лет здесь сменилось четыре директора. Все назначены без конкурсов и собеседований, не имеют ни коммерческой жилки, ни опыта управления бизнесом или хозяйственными процессами», – обозначил причину провалов Сергей Нестеров.

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Несмотря ни на что, уходить Нестеров все же не собирается, поскольку надежда на то, что проект получит новый импульс к развитию, есть.