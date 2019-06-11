Трое лауреатов из Барнаула стали победителями XIV Всероссийского конкурса «Правовая Россия»

Новости 10.06.2019 13:50 112

Тридцатого мая в Москве в Центре информационных технологий состоялось торжественное подведение итогов XIV Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия», организованного Российской ассоциацией правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ. Этот год стал беспрецедентным по числу зарегистрированных участников – 13 367 специалистов со всей страны попробовали свои силы. И только 33 из них, занявшие первое, второе и третье места в каждой из одиннадцати номинаций, были приглашены на церемонию награждения.

Впервые на конкурсе была представлена новая номинация – «LegalTech. Новые технологии в работе юриста». «В последние десятилетия информационные технологии активно внедряются в самые разные сферы нашей жизни. Если 15-20 лет назад единственными автоматизирующими работу юристов были справочные правовые системы, то сейчас очень много инновационных разработок, сервисов, программных продуктов, которые помогают до мелочей учесть специфику деятельности юристов, автоматизировать подготовку договоров и документов и даже подачу исковых заявлений – все это уже реалии сегодняшнего дня», – сказал председатель Координационного совета Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ Дмитрий Першеев. Вручая награды, генеральный директор компании «Гарант» Евгений Шаманов отметил: «Мы считаем, что за этой номинацией большое будущее!»

На церемонии выяснилось, что призер конкурса Вячеслав Еловиков (Лесной, Свердловская обл.), занявший второе место в «LegalTech. Новые технологии в работе юриста» семь лет назад уже был призером в номинации «Информационное право». А его отец в XII конкурсе стал победителем в «Уголовном праве, уголовном процессе». Тем самым конкурс стал для некоторых участников уже семейным состязанием.

Оценивая работы в номинации «Гражданский и арбитражный процесс», член Научно-экспертного совета и жюри конкурса, заслуженный юрист России, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке Василий Витрянский подчеркнул, что «вопросы были нелегкие, они специально были придуманы таким образом, чтобы на их ответы требовались знания самой последней судебной практики, причем не только в виде разъяснений Верховного Суда РФ, но и знаний конкретного судебного акта по конкретному делу».

Некоторые призеры оценили сложность заданий. Как призналась Анна Крусь (Санкт-Петербург), занявшая 1-е место в номинации «Трудовое право», «задания были очень сложные, хотя с первого взгляда казались достаточно простыми. Нужно было все свои знания и мысли изложить в краткой, ясной и четкой форме».

У лауреатов конкурса была возможность лично обратиться к членам жюри. «Хочу поблагодарить организаторов за возможность участвовать в конкурсе юристам всей страны, показать свой профессиональный уровень. Спасибо Василию Витрянскому за учебники, а также интернет-семинары, которые вы ведете, они позволяют в практической деятельности применять полученные знания», – сказала Наталья Ефремова (Рязань), получая награду за второе место в номинации «Юрист организации государственного сектора».

Некоторые призеры уже не первый раз участвовали в конкурсе. Дина Бийгишиева (Махачкала) побеждала в VII конкурсе в номинации «СМИ за правовую Россию». «Я на этой сцене уже третий раз. Хочу выразить благодарность организаторам конкурса не только за популяризацию права и его принципов, но и продвижение такого сложного и важного направления, как правовая журналистика. Эти победы и призы – очередное доказательство того, что мы делаем правильное дело!» – обратилась ко всем собравшимся Дина.

В адрес компании «Гарант» прозвучало много слов благодарности от конкурсантов и членов жюри за профессиональную организацию творческого состязания, предоставленную возможность попробовать свои силы и проявить себя в профессиональной юридической сфере.

«Я благодарю организаторов за этот конкурс, который дает возможность получить удовольствие от решения интересных вопросов. Спасибо членам жюри, давшим высокую оценку моим знаниям», – сказала Рада Горбунова (Щелково, Московская обл.), победитель в номинации «Уголовное право, уголовный процесс».

Виктория Тесёлкина (Ростов-на-Дону), занявшая второе место в номинации «Финансовое и налоговое право», обратилась к членам жюри: «Несмотря на то что вы работаете не в сфере финансового права, вы формируете правосознание у студентов уже с первого курса. Поэтому прежде всего эта победа – ваша. Именно благодаря вашей работе хочется что-то делать, двигаться вперед и стать достойным юристом!»

Среди победителей конкурса в этом году три лауреата из Алтайского края. В номинации «Юрист организации государственного сектора" первое место занял Харченко Даниил Викторович (г. Барнаул) - начальник отдела правового, кадрового и документационного обеспечения комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. В номинации «Трудовое Право» второе место было присуждено Блиновой Юлии Викторовне (г. Барнаул) - доценту кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». И, наконец, еще одно призовое третье место в номинации «Конституционное право» заняла Реммих Екатерина Александровна (г. Барнаул) – студентка Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайского государственного университета».

Завершая конкурс, Дмитрий Першеев подытожил: «Только что мы узнали имена одних из самых талантливых юристов. И уже сейчас можно сказать, что готовится следующий, XV конкурс. Объявлен он будет по традиции в День Конституции. Приглашаем вас и ваших коллег к участию и надеемся, что все мы вместе делаем важное и нужное дело – строим правовую Россию!»

Подробная информация о конкурсе, фоторепортаж и видео с церемонии награждения размещены на сайте http://www.garant.ru/konkurs/.