Алтайских учёных приглашают принять участие в программе «УМНИК»

Новости 10.06.2019 12:15 96

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с АлтГТУ им. И.И. Ползунова объявили о приеме заявок для участия в полуфинальном отборе проектов по программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») в Алтайском крае.

Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тыс. рублей в течение двух лет для поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы «УМНИК» – государственная поддержка молодых учёных, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодёжи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка учёных к созданию малых инновационных предприятий.

Основные критерии для участия в программе – научная новизна проекта и его актуальность, техническая значимость продукта (технологии), а также перспективы коммерческой реализации, в том числе анализ рынка.

Для участия в программе приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте до 30 лет. Заявки на участие в программе принимаются до 01 октября 2019 на сайте http://umnik.fasie.ru/barnaul.

Финальный отбор проектов по программе «УМНИК» пройдет 21 ноября 2019 в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить на сайте www.fasie.ru и по тел.: +7 (3852) 29−87−28 (Федоров Владислав Анатольевич, директор Центра инновационного консалтинга АлтГТУ).