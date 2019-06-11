Оценки и решения. Как проходит выездное совещание комитета Госдумы в Алтайском крае

Новости 10.06.2019 14:50 390

В Алтайском крае проходит выездное совещание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. За минувшие два дня члены комитета посетили около пятнадцати спортивных и туристических объектов в Барнауле, Бийске и ряде сельских территорий края. Народным избранникам показали уже реализованные проекты, и те, что пока вызывают трудности.

Одним из первых объектов в программе был Нагорный парк в Барнауле. "То, что у вас сохранился старинный облик города – это очень здорово. Я считаю, нужно обязательно постараться его удержать. Даже вот отсюда видны старые дома. Я сам из Казани. К сожалению, мы во многом это потеряли...", - рассказал депутат Госдумы Марат Бариев.

Также участникам мероприятия представили недостроенный ледовый Дворец в Октябрьском районе Барнаула. Депутат Госдумы легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вместе с коллегами пообещал сделать все возможное для решения данной проблемы.

«Федеральная власть должна вкладывать дополнительные ресурсы в такие объекты. Я думаю, при решении вопроса, за 1,5 года его можно построить», - подчеркнул Фетисов.

Кроме того, депутаты обсудили судьбу бийского туркластера «Золотые ворота», который реализуется с 2011 года. Народные избранники ознакомились с ситуацией на месте. В настоящее время на основной площадке «Золотых ворот» работает придорожный сервис «Горная страна», построенный супругами Саламатовыми. Объем инвестиций составил более 50 млн рублей.

Члены комитета обратили внимание на то, что основной поток туристов направляется на отдых в горы, минуя "Золотые ворота". Речь идет об объездной дороге, которая ухудшила условия для развития бизнеса в туркластере. По мнению парламентариев, решение вопроса заключается в дорожных знаках.

"На данный момент здесь сформирована та территория, которая будет важна для актуального развития Бийска. По сути от стелы до Нефтебазы есть 270 гектар земли, в которые вложены государственные деньги в инфраструктуру, и они могут быть использованы, для того, чтобы "заякорить" здесь достойные проекты", - прокомментировал депутат Госдумы Александр Прокопьев.

На другом объекте - Белокуриха-2 - депутаты увидели, как дорога стимулирует темпы строительства.

"Великолепная дорога, построенная за счет средств федерального бюджета, теперь инвесторы готовы сюда вкладывать деньги. И это логичное продолжение всемирно известного курорта. Уникальность этой площадки в том, что здесь будет совмещен культурно-познавательный, экологический и санаторно-курортное лечение. Такого в мире нет нигде," - отметил председатель комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Здесь же на высоте 800 м над уровнем моря создан лыжно-биатлонный комплекс. И в будущем у него есть все предпосылки стать площадкой для проведения соревнований не только российского, но и мирового уровня.

"Примерно такая же инфраструктура и положение в словенской Поклюке. Там так же курортный городок. Такой же подъем на место соревнований. Думаю, что здесь тоже можно всё организовать", - высказал свое мнение депутат Госдумы, олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

В центре внимания депутатов оказались не только городские, но и сельские территории. Например, они побывали в селе Дружба, где находится лучшее в регионе футбольное поле. В Бочкарях оценили круглогодичную ледовую арену, на данный момент здесь завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса и гостиницы.

За два дня работы в Алтайском крае депутаты профильного комитета посетили около 15 спортивных и туристических объектов. Сегодня парламентарии продолжают свою работу - уже в рамках международного форума «Алтай.Территория.Разития». Итоги поездки будут подведены на расширенном заседании комитета.