Все грани "Изумрудного": кто и как может сделать Барнаул зеленым?

Аналитика 10.06.2019 11:15 314

Страсти вокруг барнаульского парка "Изумрудный" все не утихают. Кто следит за его судьбой, знает, что недавно на суд общественности представили сразу три проекта реновации. Какой из них в итоге одобрят, или разработчики решат объединить свои идеи - пока неизвестно: оптимальный вариант планируют доработать к октябрю. Но уже сейчас очевидно - "зеленая" проблема в Барнауле стоит настолько остро, что оставлять ее на самотек нельзя. Предлагаем разобраться, что же не так с организацией общественных пространств в городе?

Регион-лидер со столицей-аутсайдером

По многочисленным экологическим мониторингам, которые проводит ОНФ, "Зеленый патруль" и федеральные профильные министерства, Алтайский край стабильно входит в Топ-5 самых чистых регионов России. Но вот парадокс: столица нашего региона, Барнаул, по данным последнего рейтинга экологического развития городов Сибири, признана самой грязной! Один их ключевых параметров такой оценки - загазованный воздух. Стало быть, зеленых насаждений в черте города катастрофически не хватает для поглощения вредных веществ. Впрочем, это совсем не удивительно. Стоит вспомнить, сколько массовых вырубок было в последнее время - в том же сосновом бору на Горе или лесопарке "Изумрудный". А ведь общественных зеленых пространств, по сравнению с другими городами, у нас и так всего ничего.

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Прежде самый большой в городе парк культуры и отдыха "Юбилейный" давно в запустении, да и официально утратил свой статус. За 20 лет власти инвестора для него не нашли и сами не развивали. Итого - осталось 7 частных парков ("Арлекино", "Лесная сказка", "Солнечный ветер", "Барнаульская крепость", "Изумрудный", "Экстрим", "Эдельвейс") и 2 муниципальных - Центрального района и парк "Нагорный". Есть, еще правда дендрарий, Мизюлинская роща и, если верить официальным данным, порядка 50 небольших скверов. И все же это капля в море. Так, в Новосибирске только парков 18, а скверов больше в 3 раза! Конечно, можно возразить, что столица Сибири - город-миллионик, и все же пропасть по числу зеленых зон слишком большая. Заглянем в Кемерово, где проживает на 100 тысяч человек меньше, чем в Барнауле. В центре Кузбасса 10 парков (больше на 2) и 80 скверов (больше аж на 30!). Получается, у нас картина снова хуже, чем у соседей. Сравнивать Барнаул с краснодарскими городами даже как-то не удобно...

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Местечково и совково

Справедливости ради отметим, что работу по озеленению Барнаула городской профильный комитет не прекращает. На официальном сайте мэрии регулярно рапортуют о том, где появились новые клумбы и цветники. Правда, нередко их авторов высмеивают в соцсетях за "совковое" оформление. Но главное вовсе не это - локальные островки благоустройства не в состоянии восполнить дефицит зеленых зон в городе и масштабы их уничтожения. Местные ученые-экологи еще несколько лет назад, обращаясь к чиновникам Барнаула, приводили неутешительные цифры: при норме в 6 м зеленых насаждений на каждого горожанина приходится всего 3,9 м. Сегодня, думается, отступление от нормы и того больше. Поэтому все более настойчивые требования экспертов и общественности о возрождении и развитии зеленых зон весьма оправданы.

Для отдыха или для бизнеса?

Главный вопрос в этой связи - как возрождать? Каждый регион и каждый город в России решает его на свое усмотрение. К примеру, чиновники Омска считают, что парки и скверы должны приносить максимальную прибыль, и это возможно лишь в частных руках. С другой стороны, по всей стране то и дело гремят истории вокруг недобросовестных инвесторов, использующих землю парков под жилую застройку. Тот же бывший арендатор барнаульского "Изумрудного" - ООО "Лидер" под видом санитарной вырубки провел сплошную "эпиляцию" парка. И кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы борцы за экологию защищали бывший парк БМК не столь активно. Но в тоже время создание исключительно зон покоя или тихого отдыха в зеленых зонах серьезных инвесторов, наверняка, не привлечет. Опять же нельзя не признать тот факт, что совсем без строительства на территории парков не обойтись.

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Правовые коллизии

В ходе последних дискуссий о судьбе "Изумрудного" прозвучало предложение о создании некой оптимальной структуры управления парком. В качестве таковой подразумевалась некоммерческая организация. Вот только способна ли она финансово потянуть комплексное обновление парка площадью в 20 гектаров?! Может стоит приглядеться к опыту других регионов и городов? К примеру, в субъекте-лидере по числу городских парков и скверов, Краснодарском крае, все зеленые зоны поставили на кадастровый учет, обеспечив им тем самым статус неприкосновенности. И теперь на этих землях никто не имеет права вести строительство.

Еще один возможный вариант - официально включить городское общественное пространство в лесопарковую зону. Статус "Зеленого щита" с одной стороны защищает парки от сплошных рубок леса и возведения жилья, с другой - не воспрещает вести хозяйственную деятельность и создавать на территории зеленых зон необходимую инфраструктуру, в том числе спортивные объекты, беговые дорожки, учреждения образования и так далее. По крайней мере, так трактовали закон наши соседи - депутаты из Кемерово. Они в «зеленый пояс» города включили все парки и скверы. Теперь полномочия застройщика по обустройству парка понятны и властям города, и инвесторам. Спрашивается: почему бы и нашим депутатам не последовать примеру соседей?

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Стать ответственнее

Пока барнаульцы голосуют за один из трех проектов по реновации парка "Изумрудный", а эксперты додумывают идеи по его обновлению, властям города и края пора взять на себя основную ответственность - как можно скорее определить правовой статус общественных пространств Барнаула. Без этого решения остановить наступление на "зеленый пояс" столицы края не получится, а значит и не избежать народных возмущений. Кстати, психологами давно доказано: чем меньше в городе парков, где можно эмоционально разгрузиться, тем раздражительнее в нем люди.

Семен Макаров