Все грани "Изумрудного": кто и как может сделать Барнаул зеленым?

Страсти вокруг барнаульского парка "Изумрудный" все не утихают. Кто следит за его судьбой, знает, что недавно на суд общественности представили сразу три проекта реновации. Какой из них в итоге одобрят, или разработчики решат объединить свои идеи - пока неизвестно: оптимальный вариант планируют доработать к октябрю. Но уже сейчас очевидно - "зеленая" проблема в Барнауле стоит настолько остро, что оставлять ее на самотек нельзя. Предлагаем разобраться, что же не так с организацией общественных пространств в городе?
Регион-лидер со столицей-аутсайдером
По многочисленным экологическим мониторингам, которые проводит ОНФ, "Зеленый патруль" и федеральные профильные министерства, Алтайский край стабильно входит в Топ-5 самых чистых регионов России. Но вот парадокс: столица нашего региона, Барнаул, по данным последнего рейтинга экологического развития городов Сибири, признана самой грязной! Один их ключевых параметров такой оценки - загазованный воздух. Стало быть, зеленых насаждений в черте города катастрофически не хватает для поглощения вредных веществ. Впрочем, это совсем не удивительно. Стоит вспомнить, сколько массовых вырубок было в последнее время - в том же сосновом бору на Горе или лесопарке "Изумрудный". А ведь общественных зеленых пространств, по сравнению с другими городами, у нас и так всего ничего.
28 мая в Барнауле обсудили три проекта возрождения парка «Изумрудный»
Прежде самый большой в городе парк культуры и отдыха "Юбилейный" давно в запустении, да и официально утратил свой статус. За 20 лет власти инвестора для него не нашли и сами не развивали. Итого - осталось 7 частных парков ("Арлекино", "Лесная сказка", "Солнечный ветер", "Барнаульская крепость", "Изумрудный", "Экстрим", "Эдельвейс") и 2 муниципальных - Центрального района и парк "Нагорный". Есть, еще правда дендрарий, Мизюлинская роща и, если верить официальным данным, порядка 50 небольших скверов. И все же это капля в море. Так, в Новосибирске только парков 18, а скверов больше в 3 раза! Конечно, можно возразить, что столица Сибири - город-миллионик, и все же пропасть по числу зеленых зон слишком большая. Заглянем в Кемерово, где проживает на 100 тысяч человек меньше, чем в Барнауле. В центре Кузбасса 10 парков (больше на 2) и 80 скверов (больше аж на 30!). Получается, у нас картина снова хуже, чем у соседей. Сравнивать Барнаул с краснодарскими городами даже как-то не удобно...
Парк "Изумрудный" снова оказался в центре внимания, на этот раз из-за неоднозначного решения мэрии
Местечково и совково
Справедливости ради отметим, что работу по озеленению Барнаула городской профильный комитет не прекращает. На официальном сайте мэрии регулярно рапортуют о том, где появились новые клумбы и цветники. Правда, нередко их авторов высмеивают в соцсетях за "совковое" оформление. Но главное вовсе не это - локальные островки благоустройства не в состоянии восполнить дефицит зеленых зон в городе и масштабы их уничтожения. Местные ученые-экологи еще несколько лет назад, обращаясь к чиновникам Барнаула, приводили неутешительные цифры: при норме в 6 м зеленых насаждений на каждого горожанина приходится всего 3,9 м. Сегодня, думается, отступление от нормы и того больше. Поэтому все более настойчивые требования экспертов и общественности о возрождении и развитии зеленых зон весьма оправданы.
Для отдыха или для бизнеса?
Главный вопрос в этой связи - как возрождать? Каждый регион и каждый город в России решает его на свое усмотрение. К примеру, чиновники Омска считают, что парки и скверы должны приносить максимальную прибыль, и это возможно лишь в частных руках. С другой стороны, по всей стране то и дело гремят истории вокруг недобросовестных инвесторов, использующих землю парков под жилую застройку. Тот же бывший арендатор барнаульского "Изумрудного" - ООО "Лидер" под видом санитарной вырубки провел сплошную "эпиляцию" парка. И кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы борцы за экологию защищали бывший парк БМК не столь активно. Но в тоже время создание исключительно зон покоя или тихого отдыха в зеленых зонах серьезных инвесторов, наверняка, не привлечет. Опять же нельзя не признать тот факт, что совсем без строительства на территории парков не обойтись.
Всего существует три проекта восстановления парка
Правовые коллизии
В ходе последних дискуссий о судьбе "Изумрудного" прозвучало предложение о создании некой оптимальной структуры управления парком. В качестве таковой подразумевалась некоммерческая организация. Вот только способна ли она финансово потянуть комплексное обновление парка площадью в 20 гектаров?! Может стоит приглядеться к опыту других регионов и городов? К примеру, в субъекте-лидере по числу городских парков и скверов, Краснодарском крае, все зеленые зоны поставили на кадастровый учет, обеспечив им тем самым статус неприкосновенности. И теперь на этих землях никто не имеет права вести строительство.
Еще один возможный вариант - официально включить городское общественное пространство в лесопарковую зону. Статус "Зеленого щита" с одной стороны защищает парки от сплошных рубок леса и возведения жилья, с другой - не воспрещает вести хозяйственную деятельность и создавать на территории зеленых зон необходимую инфраструктуру, в том числе спортивные объекты, беговые дорожки, учреждения образования и так далее. По крайней мере, так трактовали закон наши соседи - депутаты из Кемерово. Они в «зеленый пояс» города включили все парки и скверы. Теперь полномочия застройщика по обустройству парка понятны и властям города, и инвесторам. Спрашивается: почему бы и нашим депутатам не последовать примеру соседей?
Горожане решили взять все в свои руки – посадить в парке деревья, вернуть ему хоть немного жизни
Стать ответственнее
Пока барнаульцы голосуют за один из трех проектов по реновации парка "Изумрудный", а эксперты додумывают идеи по его обновлению, властям города и края пора взять на себя основную ответственность - как можно скорее определить правовой статус общественных пространств Барнаула. Без этого решения остановить наступление на "зеленый пояс" столицы края не получится, а значит и не избежать народных возмущений. Кстати, психологами давно доказано: чем меньше в городе парков, где можно эмоционально разгрузиться, тем раздражительнее в нем люди.
Семен Макаров