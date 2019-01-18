Какие работы доверят барнаульским осужденным в этом году?

Новости 10.06.2019 8:45 333

4 июня администрацией Барнаула утвержден перечень видов исправительных работ, а также мест и объектов, где они будут проводиться, на 2019 год. Информация об этом размещена на официальном сайте города.

В исправительные работы входит, в основном, уборка и благоустройство общественных мест города. Приговоренные к обязательным работам граждане будут вскапывать клумбы, красить павильоны остановок общественного транспорта, проводить санобработку мусорных урн, чистить сточные канавы и.т.п. Кроме того, осужденных могут направлять на мытье окон в общественных учреждениях и ухаживать за животными.

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Местами для отбывания приговоренных к исправительным и обязательным работам, станут, в основном, крупные предприятия Барнаула: АО «Вагоноремонтный завод», МБУ «Автодорстрой», МУП «Горэлектротранс» и другие.

С 2017 года действует новый вид наказания за преступления небольшой или средней тяжести, а также тяжкие, но совершенные впервые – принудительные работы. У ФСИН имеются специальные центры, где отбывают наказание лица, которым такие работы назначены.

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Подобные центры напоминают общежития. Здесь запрещены алкоголь и азартные игры, зато позволяются интернет и мобильная связь. Таким образом, осужденный не изолируется от общества и избегает влияния криминальной среды.

Статистика за прошедший год пока очень скудна, однако известно, что в 2017 году центры заполнялись крайне медленно и были загружены едва ли наполовину. По словам директора ФСИН Геннадия Корниенко, в течение 2017 года в исправительных центрах отбывало наказание около 600 осужденных, но их количество возрастает.