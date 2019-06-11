Воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин встретился со студентами АлтГПУ

Студенты АлтГПУ встретились с Александром Ерохиным, российским футболистом, полузащитником петербургского «Зенита» и сборной России, а также выпускником магистратуры института физической культуры и спорта педагогического университета.
Как рассказали в вузе, получился настоящий дружеский разговор, и если поначалу студенты заметно волновались, то к середине встречи их было не остановить – вопросы буквально «сыпались» на футболиста.
Началось все с торжественного вручения Александру Ерохину удостоверения о том, что его имя занесено на доску почета вуза, а также диплома об окончании магистратуры. Футболист не смог получить его своевременно, но эта обстановка – в кругу восхищающихся им студентов – была более чем подходящей – торжественной и праздничной.
«Мы с вами давно говорим, что дорога к Олимпу начинается здесь. Олимп для каждого из вас – это та сфера деятельности, в которой вы сможете достичь успеха. Школа, детская спортивная школа, силовые структуры и другие отрасли – выбор велик, но каждый из вас найдет свой Олимп. Встречи с выпускниками – это пример того, к чему нужно стремиться, это момент жизни, когда вы получаете бесценный опыт, – заверил Олег Васильевич Баянкин, директор института физической культуры и спорта АлтГПУ.
О чувствах во время выхода на поле, о сложных тренировках и любимых тренерах, о сложном пути к своему успеху честно рассказывал Ерохин. «Это не так – проснулся и уже знаменит», – сказал Александр.
Во время встречи футболист рассказал о восстановлении после травмы, о матчах, о сложностях совмещения учебы и работы, о вызове в сборную страны, об отличии подготовки клубной от подготовки к Чемпионату мира. Почти все время у Александра занимает футбол и семья. А если и появляется свободная минута, то он с удовольствием может поиграть на гитаре. Кстати о семье. Свою супругу он считает лучшей поддержкой и психологом. Если и возникают какие-то сомнения, то они тут же испаряются, стоит жене Александра сказать свое успокаивающее слово.
«Карьера спортсмена недолговечна. В 18-19 лет думаешь, что спорт будет всегда, что ты будешь всегда им жить. Но это не так. Необходимо получать образование, потому что со временем ты жаждешь этих знаний, применяешь их, чтобы улучшаться и развиваться. Поэтому не просто занимайтесь спортом, а большое время уделяйте образованию. После спорта в любом случае будет либо тренерская карьера, либо какие-то другие занятия, но профессией необходимо овладеть», – дал совет Александр студентам-спортсмена.