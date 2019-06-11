Воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин встретился со студентами АлтГПУ

Новости 10.06.2019 10:45 136

Студенты АлтГПУ встретились с Александром Ерохиным, российским футболистом, полузащитником петербургского «Зенита» и сборной России, а также выпускником магистратуры института физической культуры и спорта педагогического университета.

Как рассказали в вузе, получился настоящий дружеский разговор, и если поначалу студенты заметно волновались, то к середине встречи их было не остановить – вопросы буквально «сыпались» на футболиста.

Началось все с торжественного вручения Александру Ерохину удостоверения о том, что его имя занесено на доску почета вуза, а также диплома об окончании магистратуры. Футболист не смог получить его своевременно, но эта обстановка – в кругу восхищающихся им студентов – была более чем подходящей – торжественной и праздничной.

«Мы с вами давно говорим, что дорога к Олимпу начинается здесь. Олимп для каждого из вас – это та сфера деятельности, в которой вы сможете достичь успеха. Школа, детская спортивная школа, силовые структуры и другие отрасли – выбор велик, но каждый из вас найдет свой Олимп. Встречи с выпускниками – это пример того, к чему нужно стремиться, это момент жизни, когда вы получаете бесценный опыт, – заверил Олег Васильевич Баянкин, директор института физической культуры и спорта АлтГПУ.

О чувствах во время выхода на поле, о сложных тренировках и любимых тренерах, о сложном пути к своему успеху честно рассказывал Ерохин. «Это не так – проснулся и уже знаменит», – сказал Александр.

Во время встречи футболист рассказал о восстановлении после травмы, о матчах, о сложностях совмещения учебы и работы, о вызове в сборную страны, об отличии подготовки клубной от подготовки к Чемпионату мира. Почти все время у Александра занимает футбол и семья. А если и появляется свободная минута, то он с удовольствием может поиграть на гитаре. Кстати о семье. Свою супругу он считает лучшей поддержкой и психологом. Если и возникают какие-то сомнения, то они тут же испаряются, стоит жене Александра сказать свое успокаивающее слово.