Как губернатор и жители Алтайского края общаются в Сети

Новости 10.06.2019 7:10 416

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко создал собственный аккаунт в сети Instagram в конце 2018 года. На данный момент на его страницу подписано более 30 тысяч человек. Глава региона рассказал, что читает все сообщения, которые ему поступают.

По словам Томенко, до приезда в Алтайский край он избегал способов общения через социальные сети.

"Мне казалось, достаточно тех традиционных, которые существуют. Не то, что я не умею или мне это слишком тяжело, но как-то не было потребности. Я попробовал в середине декабря, завёл себе аккаунт в Instagram и как-то включился в общение. Пишу немного, стараюсь, чтобы это были не дежурные вещи, чтобы никто за меня мою страницу не вёл", - признался глава региона.

Виктор Томенко набирает фолловеров: губернатор завел аккаунт в Instagram Новости 17.12.2018 23:15 На момент публикации статьи на странице Виктора Томенко насчитывалось 242 подписчика 882

Губернатор заверил, что не пропускает ни одного комментария под своими публикациями в соцсети. «Я читаю все, что пишут мне в соцсети. Некоторые вещи, конечно, лучше бы не читать для сохранения здоровья. Но что поделаешь, такая жизнь. Там на самом деле много информации, которая за собой несет содержание. Она, может быть, не в очень лицеприятном виде выражается, но несет за собой содержание», – рассказал Виктор Томенко в интервью программе «Вести Алтай».

Интернет-пользователи должны соблюдать определенные правила диалога с губернатором в Сети. По словам Томенко, сообщение должно быть конструктивным и ясным, чтобы была возможность дать на него ответ и проработать проблему:

"И мы так с подписчиками договорились, я объявил такие правила, мой аккаунт – мои правила: предложения, которые будут поступать, если в них будет что-то более-менее конкретное, что можно было превратить в проработку, в реализацию какого-то решения, мы будем это делать".

Кроме того, глава региона рассказал, как срабатывает алгоритм: «В таких случаях я быстро рассылаю сообщения профильным управлениям или муниципалитетам. Они отвечают людям прямо на моей странице. Заодно и я получаю информацию, и довожу ее до своих подписчиков. Это одна из форм общения».

Виктор Томенко признал, что жители региона пишут ему достаточно много. Приходят обращения, подписанные сотнями человек. "И это тоже берётся в работу, это тоже предмет моего внимания", - подытожил глава региона.