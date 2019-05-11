Депутаты Госдумы проинспектировали бийский туркластер «Золотые ворота»

Новости 10.06.2019 7:40 620

9 июня в Бийске прошло выездное заседание комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Депутаты ознакомились с туркластером «Золотые ворота», встретились с руководством города и инвесторами.

Напомним, в декабре прошлого года депутаты ГД уже обсуждали судьбу бийского туркластера. Тогда народные избранники скептически восприняли информацию о готовности объекта. Было решено спустя полгода ознакомиться с ситуацией на месте.

В настоящее время на основной площадке «Золотых ворот» работает придорожный сервис «Горная страна», построенный супругами Саламатовыми. Прошла делегация депутатов Госдумы и на техническую площадку, чтобы посмотреть - позволит ли инфраструктура привлекать сюда бизнес и дальше.

Глава Бийска Александр Студеникин показал, что сделано на 350 млн рублей, большая часть которых выделена из федерального центра. Это 6 км сетей газоснабжения, 8 км водопровода, канализация, линии электропередач с силовой подстанцией, котельная, теплоснабжение, съезды с дороги к участкам инвесторов.

Председатель комитета по спорту, физической культуре, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев приехал убедиться лично, что все замечания и предложения декабрьского комитета учтены и выполнены.

«Сегодня мы своими глазами увидели, что вся обеспечивающая инфраструктура построена в срок: от газоснабжения до канализования. Но сейчас стоит вопрос привлечения инвесторов, - говорит Дегтярев. - Мы со своей стороны всем крупным инвесторам, которые просят совета по вложению средств, будем рекомендовать Бийск как одно из самых перспективных направлений».

Добавим, в настоящее время находится в разработке Стратегия развития внутреннего туризма до 2035 года. В ней отдельно прописано субсидирование процентной ставки предпринимателям, которые будут вкладываться в отрасль.

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Депутат Госдумы Александр Прокопьев уверен, что у «Золотых ворот», хоть и непростая судьба, но будущее — большое.

«От стелы «Бийск» до Нефтебазы - 270 гектар земли, в которую вложены государственные деньги. Они должны быть использованы, чтобы «заякорить» достойные объекты, которые будут продолжением замысла - создавать туристско-рекреационную зону. И при выборе таких проектов нужно руководствоваться здравым смыслом — выбирая те, которые будут открывать перспективы для города. Ведь были стратегические ошибки — такие как строительство обводной дороги вокруг Бийска, которая уводит трафик от «Золотых ворот». Подобные истории повторяться не должны. А имеющиеся проблемы, такие как эта — надо оперативно решать. В данном случае автознаками и указателями», - прокомментировал народный избранник.

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Между тем стали известны планы будущих инвесторов «Золотых ворот». Так на базе существующей заправки «Лукойл» при въезде в Бийск начнется строительство придорожного комплекса, а торговый двор «Аникс» наметил строительство торгово-логистического комплекса, задачей которого будет снабжение товарами придорожных точек по обслуживанию туристов. Супруги Саламатовы также намерены развивать свой проект: вторым этапом реализации «Горной страны» станет строительство гостиницы, контактного зоопарка и этно-музея.