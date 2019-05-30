Пляж «Бирюзовой Катуни» открыт с разрешения МЧС

Новости 08.06.2019 20:58 351

Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю обследовали пляж в турзоне «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе. Они отметили, что здесь выполнили все основные требования. Обустроили парковку, подъездные пути, убрали мусор. Его признали готовым к сезону, соответствующим требованиям безопасности.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам по всему краю проверяют и другие пляжи. В том числе в Барнауле. Администрация города в 2019 году решила увеличить зону отдыха на муниципальном пляже и обновить песок. Данные меры начали реализовываться еще в прошлом году. Земснаряд намыл 30 куб. м песка и до пяти метров углубил акваторию пляжа. Открытие барнаульского пляжа намечено на 9-10 июня.

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Напомним, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» находится в краевой собственности. В турзону, созданную в 2008 году, вложено 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направил в проект региональный бюджет, частных инвестиций привлечено около 853 млн рублей.

При этом часть уже построенных объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории БК не эксплуатируется. Причиной стала избыточная мощность инфраструктуры, не соответствующая реальным потребностям ОЭЗ. За последние месяцы наблюдался отток резидентов из турзоны, кроме того, свои претензии к оператору особой экономической зоны предъявили налоговики.