Сергей Шубенков одержал первую победу в сезоне

Новости 08.06.2019 20:30 243

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал первым в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Для него это был второй этап в сезоне. Результат Сергея — 13,26 секунды. Второе место занял спортсмен из Великобритании Эндрю Поцци (13,29), третье — Антонио Алкану из ЮАР (13,30).

- Несмотря на всякую мелкую фигню (о которой уже неохота рассказывать) удалось победить, первый раз в сезоне, - написал Шубенков в своем Instagram.

Сергей Шубенков рассказал, почему не тренируется в манеже АлтГТУ Новости 25.02.2019 9:50 Сергей Шубенков отметил, что покрытие беговых дорожек в манеже АлтГТУ поменяли чуть больше двух лет назад, но они уже частично стерлись 687

В ходе забега не определился явный лидер, интрига была до самого финиша. По словам барнаульского легкоатлета, он держит в уме рекорд Европы (12,91), который он попытается побить в этом году. Это достижение принадлежит британцу Колину Джексону (12,91), которое он установил на чемпионате мира 1993 года.

Шубенков — чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы. Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 13 июня в Осло