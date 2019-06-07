Правительство Алтайского края подписало инвестиционное соглашение с «Черкизово»

Новости 08.06.2019 20:00 280

С международного экономического форума в Санкт-Петербурге продолжают приходить новости о подписании важных для Алтайского края соглашений. Правительство региона договорилось о сотрудничестве и инвестициях с ПАО Группа «Черкизово».

Подписи под документом поставили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, сообщает пресс-служба правительства региона. В прошлом году «Черкизово» приобрело «Алтайский бройлер» и вложило в его ремонт 250 млн рублей.

- Мы будем взаимодействовать, чтобы стал возможным проект, предусматривающий достаточно серьезные инвестиции, внедрение новых технологий, создание новых рабочих мест и значительное увеличение объема выпускаемой продукции, - отметил Виктор Томенко.

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По его словам, власть сделает шаги со своей стороны в виде инфраструктурного развития территории и налоговых преференций. Гендиректор «Черкизово» назвал покупку «Алтайского бройлера» знаковым событием, их первым шагом в Сибирь. Он сообщил, что на рынке СФО теперь можно запустить известные бренды группы, например, «Петелинка».

- На этом мы не останавливаемся, поэтому подписали соглашение с правительством Алтайского края, чтобы проработать детально возможное расширение производства до 100 тысяч тонн, - пояснил Сергей Михайлов. - Такую мощность первоначально закладывали на предприятии, поэтому это будет не новое строительство, а большая модернизация.

В перспективе «Черкизово» может построить в Алтайском крае элеватор, комбикормовый завод, птицеперерабатывающий комплекс в Новоалтайске и свинокомплекс. Но пока это остается только на стадии переговоров.