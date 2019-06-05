«Сибирская аграрная группа» купит у алтайского сельхозпредприятия свинокомплекс в Кузбассе

Новости 08.06.2019 18:40 328

Холдинг «Сибирская аграрная группа» купит два свинококмплекса в Кемеровской области, один из которых принадлежит алтайской семье предпринимателей. По данным «Коммерсант», речь идет о покупке СПК «Чистогорский» и ОАО «Славино» (свиноводческий цех и пять тысяч га земли).

При объединении мощностей двух комплексов общее поголовье составит 15 тысяч свиноматок в год. В «Чистогорском» уже назначили команду новых управленцев. Новый собственник хочет провести оптимизацию и реконструкцию предприятия, улучшить качественный состав поголовья.

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По данным «СПАРК-Интерфакс» 100% «Славино» принадлежит Рафигу Камбарову , выручка компании в 2018 году – 936 млн рублей, чистая прибыль – 31,1 млн рублей. Все 100 процентов СПК «Чистогорский» принадлежали алтайскому ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова». В 2017 году они задекларировали 2 млрд рублей выручки, чистая прибыль — 200 млн рублей.

В холдинг «Сибирская аграрная группа» входят пять свинокомплексов, птицефабрика и три мясокомбината. Они расположены в нескольких регионах Урала и Сибири. Общий объем производства в 2018 году — 152 тысяч тонн свинины живого веса. В 2017 году его чистая прибыль составила 1,1 млрд рублей.