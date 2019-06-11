Депутаты Госдумы посетили барнаульский туркластер

Новости 08.06.2019 18:04 251

Члены Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи посетили в Алтайском крае туркластер «Барнаул – горнозаводской город». В краевой столице побывали первый зампред Комитета Вячеслав Фетисов, члены Комитета Марат Бариев, Рима Баталова, Наталья Кувшинова, Бувайсар Сайтиев, Мурат Хасанов, Сергей Чепиков.Депутаты отметили, что ТРК «Барнаул – горнозаводской город», созданный на основе уникального историко-культурного наследия, имеет перспективу стать востребованным и привлечь дополнительный поток гостей в столицу региона. Основой кластера стала историческая часть города, по которой уже проложены популярные туристские маршруты.

- Туркластер «Барнаул – горнозаводской город» - один из трех объектов, созданных в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в России 2011-2018 годы» в Алтайском крае, - отметил Марат Бариев. - В ходе рабочего визита планируем посетить все три объекта. Также члены Комитета познакомятся со спортивной инфраструктурой края. Мы уже осмотрели парк спорта, построенный за счет частных инвестиций, где жители Барнаула могут поддерживать физическую форму и вести здоровый образ жизни. Особо отмечу меры, принимаемые для сохранения исторического облика Барнаула, реставрацию исторических зданий, объектов культурного наследия. Надеюсь эту работу продолжат.

Член Комитета Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова рассказала, что итогом рабочего визита станет расширенное совещание Комитета, основная роль в котором будет отведена диалогу с представителями региональных и муниципальных структур, общественности, предпринимательского сообщества Алтайского края.

- Нам важно понимать эффективность принятых законов, чтобы нормы действительно работали на местах и были полезны, - пояснила Кувшинникова. - Также обсудим вопросы влияния качественной социальной, спортивной инфраструктуры на привлечение молодых специалистов в малые города и сельскую местность. Озвученные в рамках совещания предложения будем учитывать в работе профильного Комитета Госдумы, в работе с федеральными министерствами и при разработке программ и проектов.

Напомним, концепция развития туркластера «Барнаул – горнозаводской город» включает два основных направления: восстановление исторической части города и развитие делового туризма. С 2015 года в развитие проекта профинансировано 4 млрд рублей, в том числе 674,6 млн рублей - средства федерального бюджета, 550,6 млн рублей - средства консолидированного бюджета Алтайского края, 2,8 млрд рублей - частные инвестиции.

Техническая готовность кластера составляет 100 %. Ввели в эксплуатацию 11 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, создали 38 туробъектов. Развитие проекта планируют продолжить, а также расширить спектр предоставляемых услуг через вовлеченин нагорной части Барнаула, где расположен Ленточный бор с объектами оздоровления.Также депутаты посетили спортивные объекты города Барнаула, осмотрели строительную площадку крытого катка с искусственным льдом КГБУ СП «Специализированная школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай», провели мастер-классы и встречи со спортивным сообществом региона.