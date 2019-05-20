Защищать Марию Бутину в апелляционном суде будет бесплатный адвокат

Новости 08.06.2019 17:26 255

В апелляционном суде США представить интересы Марии Бутиной будет бесплатный общественный защитник. Суд обязал адвоката, который ранее по соглашению представлял интересы осужденной уроженки Барнаула, передать все документы по делу.

Ранее Мария Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы, в котором попросила о финансовой поддержке. Средства нужны на оплату услуг адвокатов. Также, россиянка подтвердила намерение добиваться пересмотра приговора. По последним данным, после помощи из России, сумма ее долга уменьшалась с 50 до 30 млн рублей.

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Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Бутина пошла на сделку со следствие и выполнила все условия американцев.

Мария Бутина заявила, что не регистрировалась в качестве инагента по незнанию, злого умысла не имела. Она выразила сожаление и заявила, что всего лишь хотела улучшить российско-американские отношения. Защита просила ограничить приговор девятью месяцами, которые Бутина уже провела под стражей, чтобы ее отпустили прямо в зале суда. Прокурор просил полтора года. Суд встал на его сторону, посчитав, что нарушение поставило под угрозу нацбезопасность страны.

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Суд в Вашингтоне приговорил уроженку Барнаула Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». С учетом времени, уже проведенного в тюрьме, ее должны освободить в ноябре 2019 года, а после депортировать в Россию.