День рождения Сталина отпразднуют в центре Новосибирска

Новости 08.06.2019 16:40 264

Новосибирские коммунисты проведут фестиваль в честь 140-летия Иосифа Сталина. Организаторы обещают устроить битву диджеев и запустить интерактивные площадки: «Сталинская экономика — было дело и цены снижали», «Сталин и современность», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» (детская площадка), «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура».

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Сторонников Сталина развлекут местные ансамбли и танцевальные коллективы. Будут рок-группы и рэп-исполнители. Последние даже проведут хип-хоп фестиваль в честь Иосифа Виссарионовича - «Слова Правды». Завершится праздник флешмобом «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и фейерверком». Такую информацию распространил новосибирский обком.

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На фестивале ждут мэра Новосибирска, первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локтя. Он пойдет на выборы главы города в сентябре этого года. Как отмечают местные активисты, в последнее время Первомайский сквер закрыт для внесистемной оппозиции. Здесь запрещали митинги против пенсионной реформы и в поддержку Навального.