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Улицу Попова в Барнауле отремонтируют за 600 млн рублей

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В Барнауле начали ремонт улицы Попова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Реконструкция этой улицы пройдет в 2019-2020 годах и обойдется в 600 млн рублей. Дорожники расширят проезжую часть до шести полос на участке от улицы Трактовой до улицы Власихинской.

- Начали работы по устройству ливневой канализации - первоначальный этап реконструкции, - сообщил Антон Шеломенцев. председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. - Впереди большой объем работ по инженерным коммуникациям.

По его словам, в 2019 году, кроме стройки 2,8 км ливневой канализации, здесь планируют вынести все инженерные сети, произвести обратную засыпку песком и, если успеют, щебнем. Остальные работы доделают в сезон 2020 года.

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Также на Попова отремонтируют парковки, карманы для автобусов, переустроят трамвайные пути, поставят новые дорожные знаки, разметку, облагородят и озеленят тротуары. В трех местах появятся новые светофоры: перекресток Попова с Трактовой, возле дома Попова, 242 и на пересечении Попова и Власихинской.

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Инициатива исходила от активистов ОНФ

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Глава регисполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк отметил, что жители неоднократно отмечали улицу Попова на сайте «Карта убитых дорог».

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org