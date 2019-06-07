Улицу Попова в Барнауле отремонтируют за 600 млн рублей

Новости 08.06.2019 15:46 224

В Барнауле начали ремонт улицы Попова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Реконструкция этой улицы пройдет в 2019-2020 годах и обойдется в 600 млн рублей. Дорожники расширят проезжую часть до шести полос на участке от улицы Трактовой до улицы Власихинской.

- Начали работы по устройству ливневой канализации - первоначальный этап реконструкции, - сообщил Антон Шеломенцев. председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. - Впереди большой объем работ по инженерным коммуникациям.

По его словам, в 2019 году, кроме стройки 2,8 км ливневой канализации, здесь планируют вынести все инженерные сети, произвести обратную засыпку песком и, если успеют, щебнем. Остальные работы доделают в сезон 2020 года.

Подписано соглашение о строительстве автодороги «Абакан – Бийск» Новости 07.06.2019 18:20 На данный момент идет предпроектная подготовка 316

Также на Попова отремонтируют парковки, карманы для автобусов, переустроят трамвайные пути, поставят новые дорожные знаки, разметку, облагородят и озеленят тротуары. В трех местах появятся новые светофоры: перекресток Попова с Трактовой, возле дома Попова, 242 и на пересечении Попова и Власихинской.

Пешеходные переходы в местах с высокой аварийностью обустроят в Барнауле Новости 31.05.2019 19:30 Инициатива исходила от активистов ОНФ 266

Глава регисполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк отметил, что жители неоднократно отмечали улицу Попова на сайте «Карта убитых дорог».