Автомобиль упал в реку в Алтайском крае: двое погибших

Смертельная авария произошла в Солонешенском районе. Вечером на 57-м километре дороги Чарышское-Солонешное водитель «девятки» не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся в реку. За рулем был 44-летний мужчина.
Один человек погиб в результате ДТП
Оперативно прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили, что водитель и 42-летняя женщина-пассажир скончались на месте. Еще один пассажир — 34-летний мужчина — остался жив. Он получил медицинскую помощь.
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Краевой суд рассмотрел апелляцию, по делу Александра Руденко, ранее признанного виновным в гибели трех человек в результате ДТП