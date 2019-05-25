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Автомобиль упал в реку в Алтайском крае: двое погибших

Новости
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Смертельная авария произошла в Солонешенском районе. Вечером на 57-м километре дороги Чарышское-Солонешное водитель «девятки» не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся в реку. За рулем был 44-летний мужчина.

На трассе Барнаул - Рубцовск произошли две аварии: есть жертвы

На трассе Барнаул - Рубцовск произошли две аварии: есть жертвы

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Один человек погиб в результате ДТП

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Оперативно прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили, что водитель и 42-летняя женщина-пассажир скончались на месте. Еще один пассажир — 34-летний мужчина — остался жив. Он получил медицинскую помощь.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Демоны пьяные» и отсутствие обвиняемого: чем запомнился новый суд по делу Руденко

«Демоны пьяные» и отсутствие обвиняемого: чем запомнился новый суд по делу Руденко

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Краевой суд рассмотрел апелляцию, по делу Александра Руденко, ранее признанного виновным в гибели трех человек в результате ДТП

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com