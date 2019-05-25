Автомобиль упал в реку в Алтайском крае: двое погибших

Новости 08.06.2019 14:47 469

Смертельная авария произошла в Солонешенском районе. Вечером на 57-м километре дороги Чарышское-Солонешное водитель «девятки» не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся в реку. За рулем был 44-летний мужчина.

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Оперативно прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили, что водитель и 42-летняя женщина-пассажир скончались на месте. Еще один пассажир — 34-летний мужчина — остался жив. Он получил медицинскую помощь.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.