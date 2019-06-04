Иркутский губернатор намерен добиться возвращения прямых выборов мэра

Новости 08.06.2019 12:30 189

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что продолжит борьбу за возвращения всенародных выборов мэра Иркутска. По его мнению, градоначальника надо избирать, а не назначать.

- Планирую и дальше бороться за прямые выборы мэра в Иркутске, - заявил Левченко «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФ. - Тем более это подкреплено мнением горожан. В последние три года, судя по соцопросам, за возвращение выборов выступают более 80% горожан.

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Он отметил, что в первом чтении депутаты Заксобрание Иркутской области приняли законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера. При этом они отклонили другой законопроект о возвращении именно прямых выборов мэра.

По словам Левченко, это не в полной мере тот сити-менеджер, который есть сейчас — фактически два руководителя города с политической и хозяйственной функциями. Губернатор отметил, что это будет один человек. Прямые выборы мэра в Иркутске отменили в 2015 году. Пока градоначальника назначает местная гордума из своего состава. Первым мэром, которого избрали таким способом, стал действующий градоначальник Дмитрий Бердников.

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При этом во всех остальных городах области, например, Братске или Ангарске, мэров избирают на всенародном голосовании, отменив там институт сити-менеджера.