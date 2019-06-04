Иркутский губернатор намерен добиться возвращения прямых выборов мэра

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что продолжит борьбу за возвращения всенародных выборов мэра Иркутска. По его мнению, градоначальника надо избирать, а не назначать.
- Планирую и дальше бороться за прямые выборы мэра в Иркутске, - заявил Левченко «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФ. - Тем более это подкреплено мнением горожан. В последние три года, судя по соцопросам, за возвращение выборов выступают более 80% горожан.
Сергей Левченко неделю провел в медучреждении
Он отметил, что в первом чтении депутаты Заксобрание Иркутской области приняли законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера. При этом они отклонили другой законопроект о возвращении именно прямых выборов мэра.
По словам Левченко, это не в полной мере тот сити-менеджер, который есть сейчас — фактически два руководителя города с политической и хозяйственной функциями. Губернатор отметил, что это будет один человек. Прямые выборы мэра в Иркутске отменили в 2015 году. Пока градоначальника назначает местная гордума из своего состава. Первым мэром, которого избрали таким способом, стал действующий градоначальник Дмитрий Бердников.
На таком развитии событий настаивала прокуратура
При этом во всех остальных городах области, например, Братске или Ангарске, мэров избирают на всенародном голосовании, отменив там институт сити-менеджера.