Виктор Томенко опроверг слухи об отставке мэра Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал информацию об отставке мэра Барнаула Сергея Дугина, которая появилась в телеграм-каналах и СМИ. По его словам, он объявил курс на открытость и в случае претензий к главам муниципалитетов, он их обязательно выскажет. Заявление он сделал на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
- Критика со стороны руководства — часть нашей жизни, но не все претензии носят критический характер, - цитирует Томенко ТАСС. - У губернатора есть кое-какие рычаги для решения вопросов с местной властью, но все же никаких предпосылок, чтобы менять мэра Барнаула или требовать его отставки нет.
16 мая мэр Барнаула Сергей Дугин заявил, что покидать свой пост вовсе не планировал
Глава региона сообщил, что Дугин не высказывал каких-либо пожеланий. По его мнению, глава администрации Барнаула делает большую работу. В городе есть как неудачи, так и успехи.
- У нас был сложный вопрос с теплоснабжением и вообще с функционированием коммунальной структуры зимой, - продолжил Томенко. - Опять же, власти краевые и местные, ресурсоснабжающие организации вместе вырабатывают те пути, которые позволят напряженную ситуацию преодолеть и войти в плановый режим.
Постпредство Алтайского края создало предпосылки для нецелевого использования бюджетных средств?