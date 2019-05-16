Виктор Томенко опроверг слухи об отставке мэра Барнаула

Новости 08.06.2019 11:32 222

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал информацию об отставке мэра Барнаула Сергея Дугина, которая появилась в телеграм-каналах и СМИ. По его словам, он объявил курс на открытость и в случае претензий к главам муниципалитетов, он их обязательно выскажет. Заявление он сделал на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

- Критика со стороны руководства — часть нашей жизни, но не все претензии носят критический характер, - цитирует Томенко ТАСС. - У губернатора есть кое-какие рычаги для решения вопросов с местной властью, но все же никаких предпосылок, чтобы менять мэра Барнаула или требовать его отставки нет.

«А кто?»: мэр Барнаула опроверг слухи о своей отставке Новости 16.05.2019 12:40 16 мая мэр Барнаула Сергей Дугин заявил, что покидать свой пост вовсе не планировал 486

Глава региона сообщил, что Дугин не высказывал каких-либо пожеланий. По его мнению, глава администрации Барнаула делает большую работу. В городе есть как неудачи, так и успехи.

- У нас был сложный вопрос с теплоснабжением и вообще с функционированием коммунальной структуры зимой, - продолжил Томенко. - Опять же, власти краевые и местные, ресурсоснабжающие организации вместе вырабатывают те пути, которые позволят напряженную ситуацию преодолеть и войти в плановый режим.