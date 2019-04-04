Алтайский думец вступился за арестованного журналиста

Новости 08.06.2019 10:30 285

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Якобы при себе и в его квартире нашли наркотики. Друзья и коллеги не верят в виновность Голунова. Тот заявил, что наркотики ему подбросили. Как сообщает «Медуза», ему не дали воспользоваться телефоном, вызвать адвоката, избили при задержании и в участке. Он просил сделать ему смывы с рук, ногтей и тканей рюкзака, чтобы доказать контакт с наркотиками, но ему отказали. Позже московское МВД заявило, что никакого избиения не было.

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Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку провести проверку по информации о задержании Ивана Голунова.

- Друзья Ивана говорят, что он никак никогда не был связан с наркотиками, - написал Шаргунов на своей странице в Facebook. - Что все это явная подстава — месть за какое-то прошлое расследование или попытка остановить новое.

Ивана Голунова называют одним из самых известных журналистов-расследователей России. Сюдя по публикациям, больше всех от него досталось чиновникам из московской мэрии. Ранее он публиковал резонансные материалы о деятельности организаций микрозаймов, которые отбирают жилье у должников. Описывал, как устроен рынок похоронных услуг.

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- Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен, - говорится в заявлении редакции «Медузы». - Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого.