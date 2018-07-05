Конкурсного управляющего в Алтайском крае подозревают в коррупции

Новости 08.06.2019 9:37 209

По версии следствия, 60-летний конкурсный управляющий вел дела двух сельхозпредприятий из Родинского района. В отношении этих субъектов было открыто конкурсное производство. Мужчина решил воспользоваться служебным положением и обогатиться.

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Как пишет «МК на Алтае», он договорился с одним из руководителей этих компаний, чтобы в ходе реализации их имущества, провести незаконные действия в интересах фермера. За такие «удобные торги» тот перечислил злоумышленнику 768 тысяч рублей.

Часть из этих денег фермер передал наличными, остальное — банковским переводом. В отношении конкурсного управляющего возбудили уголовное дело по пунктам «в» и «г» ч. 7 статьи 204 УК РФ. По данным краевого СКР оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ОБЭП и ПК УМВД России по городу Барнаулу. В настоящее время по уголовному делу собирают и закрепляют доказательства. Расследование продолжается.