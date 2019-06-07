Представители церквей на Алтае отреагировали на решение Ватикана изменить текст «Отче наш»

Новости 07.06.2019 19:15 92

Папа Римский Франциск изменил строчку в тексте молитвы «Отче наш». Об этом сообщает «РИА-Новости».

Речь идет об английском переводе молитвы. Понтифик аргументировал свое решение тем, что слова «не введи нас во искушение» могут неверно трактоваться в том смысле, что якобы Бог искушает людей, поэтому правильнее с точки зрения папы было бы говорить «не оставь нас искушению».

Русская православная церковь изменению текста особого значения не придала. Протоиерей Андрей Новиков – член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ – сообщил «РИА-Новости», что ничего плохо в решении Ватикана нет, однако в православной церкви никто менять текст не собирается, поскольку никаких богословских ошибок в тексте нет.

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание, так и оставим», - сказал священнослужитель.

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Бывший глава пресс-службы патриарха протоиерей Владимир Вигилянский тоже высказал «РИА-Новости» свое мнение относительно изменения текста.

«Если не меняется кардинально смысл, язык не опошляется, то в этом ничего плохого нет. В данном случае в нашей версии «не введи нас во искушение» и в новой версии католической молитвы смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», - сообщил он.

«Политсибру» выяснил, как к нововведению относятся представители христианских церквей на Алтае, связавшись с пресс-службой Алтайской митрополии РПЦ, где сообщили, что римский понтифик на повестке дня не стоял, и никаких обсуждений его слов не велось, а также с алтайским епископом лютеранской церкви Александром Францем.