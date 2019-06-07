Единственный сибирский регион вошел Топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Новости 07.06.2019 18:55 54

Новый рейтинг инвестклимата по состоянию на 2019 год в регионах России традиционно презентовали на «Петербургском международном экономическом форуме». Его разрабатывает «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Как и в 2018 году, был представлен Топ-20 регионов, в котором из субъектов Сибири присутствует только Новосибирская область, она заняла 19-я позицию в рейтинге. Это та же самая строчка, что и годом ранее. Отметим, в тройку лучших на этот раз вошли Тюменская область, Москва и Татарстан.

Сформированный АСИ «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата» оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Первый полномасштабный рейтинг был составлен в 2015 году. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России.

К слову, Алтайский край был на 54-м месте по итогам 2017 года. Тогда регион «скатился» сразу на 25 позиций в сравнении с предыдущим результатом.