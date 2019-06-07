Подписано соглашение о строительстве автодороги «Абакан – Бийск»

Новости 07.06.2019 18:20 71

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о строительстве транспортного коридора Абакан-Бийск. Документ заверен губернаторами Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

Транспортный коридор «Абакан-Бийск» зайдет на Алтай через Артыбаш или Междуреченск Новости 15.04.2019 18:51 Стоимость реконструкции автодороги на территории края оценивается до 6,2 млрд рублей 735

«Идея строительства автотранспортного входа от Абакана до Бийска существует уже давно, около 15 лет. Она подразумевает улучшение, усиление транспортных связок наших регионов, а значит, и экономических связок. Регионы получат качественную дорожную инфраструктуру. За этим проектом - перспективы социально-экономического развития каждого из субъектов автотранспортной дороги», - прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что автодорога Абакан-Бийск «зайдет» в Алтайский край через Артыбаш в Республике Алтай или Междуреченск в Кемеровской области. На данный момент идет предпроектная подготовка строительства. Отметим, стоимость реконструкции автодороги на территории края по первому варианту оценивается в 6,2 млрд рублей, во второму - 5,7 млрд рублей.