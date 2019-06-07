Прямой авиарейс Салехард - Барнаул могут запустить в ближайшем будущем

Новости 07.06.2019 17:05 75

На Петербургском международном форуме губернаторы Алтая и Ямала подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Особо стоит отметить зафиксированное в документе намерение регионов плотнее сотрудничать в туристической сфере. В частности, рассматривается возможность открытия прямого авиарейса Барнаул - Салехард, увеличивающего транспортную доступность алтайских курортов для туристов с Ямала. С открытием прямого рейса расстояние между региональными центрами можно будет преодолеть за 3,5 часа (автотранспортом приходится добираться сутки).

Помимо авиасообщения планируется развивать и торговые связи.

«Мы планируем расширять поставки в Ямало-Ненецкий автономный округ продукции, которая там уже известна, в первую очередь это большой спектр высококачественных продовольственных товаров. Но есть и новые интересные направления сотрудничества, связанные с поставками специальных изделий и товаров народного потребления», - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Добавим, что поток товаров может увеличиться в обе стороны – на Ямале помимо добычи углеводородов очень развито оленеводство. Также здесь сосредоточено до 70% мировых запасов сиговых рыб.