Российские сыроделы при поддержке РСХБ покорили участников французского форума

Новости 07.06.2019 16:45 50

Один из самых престижных международных форумов производителей сыра «Международный сырный салон Mondial du Fromage-2019» прошел 2–4 июня во Франции в городе Тур. В мероприятии при поддержке АО «Россельхозбанк» приняла участие команда сыроделов из Московской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Международные эксперты по достоинству оценили продукцию российских фермеров. По итогам конкурсов сыроделы взяли два «золота» и одно «серебро». Одним из лучших признан сыр Марии Кандыриной из Московской области – она получила золотую и серебряную медали. А Ирина Вырупаева из Ярославской области, проделавшая путь от любителя до мастера всего за 3 года, была награждена золотой медалью.

На конкурсы российской командой было заявлено 19 сыров в семи категориях. Всего на мероприятии было представлено более 110 категорий сыров и молочной продукции производителей со всего мира.

Первый Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина отметила высокий уровень мероприятия и поздравила победителей с профессиональным достижением.

«Мы гордимся выдающимся результатом российской команды на «Международном Салоне сыра и молочных продуктов» и надеемся, что эта победа и международное признание продукции отечественного производства вдохновят начинающих фермеров из других регионов нашей страны, – отметила Ирина Жачкина. – Одним из приоритетных направлений работы РСХБ является всесторонняя поддержка малого бизнеса на селе. С этой целью, в частности, Банком ежегодно проводится фестиваль «СВОЁ». Мы рады, что участники фестиваля с нашей помощью завоевали победу на столь престижном конкурсе мирового уровня, и желаем им дальнейших успехов».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.