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Бийское трамвайное управление обанкротилось

Новости
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МУП «Трамвайное управление» Бийска признали банкротом, об этом стало известно после решения Арбитражного суда Алтайского края – передает «АиФ-Алтай». 

Открыто конкурсное производство, управляющим которого является Елена Минакова. Она же сопровождала процедуру наблюдения Иск к транспортной компании подала Федеральная налоговая служба еще в 2017 году, а на днях – 4 июня – МУП «Трамвайное управление» было признано банкротом. 

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Предприятие задолжало налоговикам больше 79 миллионов рублей, но имущества транспортной компании хватит для погашения этой суммы. Серьезные проблемы начались в 2017 году, с тех пор компания борется за существование. Ее представители даже писали обращения к президенту России Владимиру Путину.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 2 декабря.

У «Транспортного управления» есть 33 объекта недвижимости и 39 единиц транспортных средств и спецтехники на сумму более 100 млн рублей.

Автор: Политсиб.ру