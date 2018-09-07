Американский боец Джефф Монсон открестился от алтайского бизнеса

Новости 07.06.2019 15:15 180

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон завершил сотрудничество с алтайским бизнесменом Владимиром Кутьевым, который является владельцем казино Altai Palace. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила жена бойца и депутата Евгения Монсон.

Как выяснилось, совместные проекты с этой компанией закончились уже полгода назад. По словам жены бойца, открыть другой бизнес он не планирует. Хотя ранее Снеговик (прозвище Монсона) высказывал желание заняться в Барнауле продвижением искусства смешанных единоборств и даже построить спортивную школу .

По данным ЕГРЮЛ, 17 августа 2018 года Джефф Монсон и Владимир Кутьев учредили компанию Altai Palace Fight. Кутьеву принадлежал 80% уставного капитала компании, а Монсону - 20%. Основной деятельностью компании, по данным реестра, является деятельность спортивных объектов, прокат спортоборудования и дополнительное образование для детей и взрослых.

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Ранее в группе Altai Palace Fight ВКонтакте было указано, что это продюсерская компания, которая «создана на базе развлекательного комплекса Altai Palace совместно со знаменитым бойцом ММА Джеффом Монсоном». Организация занимается поиском перспективных спортсменов для их продвижения на территории РФ и на международной арене.

Напомним, что американский боец Джефф Монсон, который в прошлом году получил российское гражданство, является сейчас депутатом городской думы Красногорска. Он был выдвинут «Единой Россией». В своей анкете кандидата в депутаты он отметил, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

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Для справки, Монсон посещал Барнаул три раза. Впервые он побывал в Алтайском крае в 2015 году, американец заявлял журналистам, что планирует создать академию ММА и сеть спортивных школ по всей России, где смогут заниматься дети из неблагополучных семей бесплатно.