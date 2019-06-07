Группа «Уматурман» выступит на Барнаульской ТЭЦ-3

Новости 07.06.2019 14:40 85

15 июня Сибирская генерирующая компания вновь приглашает всех жителей города на День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3 и третий ежегодный городской фестиваль «Потепление».

Мероприятие традиционно объединит развлекательный и познавательный форматы: все любознательные посетители смогут попасть внутрь самой большой и современной ТЭЦ Алтайского края с экскурсией в рамках «Дня открытых дверей», а на зеленой площадке перед ТЭЦ-3 развернутся мастер-классы и фото-зоны для детей и взрослых.

Экскурсии на ТЭЦ-3 будут проводиться с 17.00 и до 20.00. Для того, чтобы посмотреть на станцию изнутри из-за особого режима работы объекта при себе обязательно нужно иметь удостоверение личности и быть старше 10 лет. Для обеспечения безопасности на ТЭЦ посетителям необходимо будет пройти краткий инструктаж по технике безопасности. Лица младше 16 лет будут допускаться на станцию только в сопровождении родителей.

«Потепление» - семейный праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. В этом году на зеленой площадке перед ТЭЦ-3 гостей фестиваля ждет еще более насыщенная развлекательная программа: выступит дуэт Mana Project, чьи ремиксы крутятся на многих радиостанциях страны. Ведущими главной сцены станут звезды телешоу «Импровизация» Антон Шастун и Арсений Попов (г. Москва), которые предложат зрителям побороться в интеллектуально-юмористическом шоу и выиграть один из призов, в том числе – велосипед.

Такой приз выбран неслучайно, так как темой фестиваля в этом году станет экология. Дети смогут принять участие в мастер-классе по высадке растений и изготовлению игрушек, повторно используя различные материалы. А взрослые узнают, в каких городских экологических акциях они смогут принять участие в Барнауле, и какие полезные для экологии привычки можно завести в быту. Также в рамках праздника будет организован сбор использованных батареек, которые СГК передаст для дальнейшей утилизации.

Увлекательный выходной день на открытом воздухе завершится выступлением группы Uma2rman (Уматурман) и традиционным праздничным салютом.

Арт-фестиваль «Потепление» пройдет на территории ТЭЦ-3 по адресу: ул. Трактовая 7. Бесплатные автобусы для гостей будут курсировать от ТРЦ Арена (Павловский тракт, 188, остановка автобуса под видеоэкраном) с 16:30 до 23:30. Также можно будет воспользоваться общественным транспортом – до остановки ТЭЦ-3 ходит автобус №9. Для автомобилистов будет организована парковка на месте проведения фестиваля.

Телефон для справок: 23-55-66