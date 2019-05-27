Бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин утверждает, что случай с санитаркой Лебяженской туберкулезной больницы, жалующейся на неисполнение постановления КС РФ, оказался не единичным. Об этом он пишет на своей странице в Facebook. Речь идет о доплате за сверхурочную работу, которая должна начисляться сверх МРОТ, а не включаться в «минималку».
Еще 26 апреля 14 человек обратились в Трудинспекцию с жалобой, в которой указаны многочисленные нарушения ТК и коллективного договора при переходе на новую систему оплату труда, а также права работников на дополнительный отпуск и должностные инструкции, когда уборщиков служебных помещений заставляют выполнять функции санитарок.
«Пока ответа Трудинспекции еще нет, хотя 30-дневный срок уже давно истек. Теперь с Трудинспекцией по этому нарушению будет разбираться прокурор города Рубцовска», - утверждает Шуленин.
Женщина просит привлечь главврача к уголовной ответственности
Как сообщала ранее «Политсибру» главврач Лебяжинской туберкулезной больницы Марина Голубева, Трудинспекцией была проведена проверка, по итогам которой было выдано положенное предписание. Таким образом, не совсем понятно, о каком ответе Трудинспекции говорит Сергей Шуленин. Вероятно, это касается той самой коллективной жалобы от 14 человек.
Чтобы найти средства для выплат, экс-главврач Минздраву посоветовал просто передвинуть финансирование с IV квартала на II, а дальше прорабатывать вопрос «хоть до седьмого пота».
Но и это, по словам Шуленина, еще не все. Помимо ЛТБ, на нарушения трудового законодательства пожаловались также сотрудники Егорьевской ЦРБ, представившие обширный перечень нарушений. Они недовольны действиями не только руководства больницы, но и рубцовской Трудинспекции, допустившей, по мнению работников ЦРБ, нарушения при рассмотрении их жалоб.
Сотрудница «Лебяжинской туберкулезной больницы» продолжает отстаивать свою правоту, ссылаясь на Конституционный суд
19 июня руководитель краевой Трудинспекции Владимир Белошапкин вместе со своим заместителем Иваном Фандиным проведут прием граждан в селе Новоегорьевском с целью разобраться в ситуации.
Ниже на фотографии - пример расчетного листка из ЛТБ