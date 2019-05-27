История с продолжением. Медработники Алтайского края массово жалуются на неисполнение решений Конституционного Суда

Новости 07.06.2019 13:35 299

Бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин утверждает, что случай с санитаркой Лебяженской туберкулезной больницы, жалующейся на неисполнение постановления КС РФ, оказался не единичным. Об этом он пишет на своей странице в Facebook. Речь идет о доплате за сверхурочную работу, которая должна начисляться сверх МРОТ, а не включаться в «минималку».

Еще 26 апреля 14 человек обратились в Трудинспекцию с жалобой, в которой указаны многочисленные нарушения ТК и коллективного договора при переходе на новую систему оплату труда, а также права работников на дополнительный отпуск и должностные инструкции, когда уборщиков служебных помещений заставляют выполнять функции санитарок.

«Пока ответа Трудинспекции еще нет, хотя 30-дневный срок уже давно истек. Теперь с Трудинспекцией по этому нарушению будет разбираться прокурор города Рубцовска», - утверждает Шуленин.

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Как сообщала ранее «Политсибру» главврач Лебяжинской туберкулезной больницы Марина Голубева, Трудинспекцией была проведена проверка, по итогам которой было выдано положенное предписание. Таким образом, не совсем понятно, о каком ответе Трудинспекции говорит Сергей Шуленин. Вероятно, это касается той самой коллективной жалобы от 14 человек.

Чтобы найти средства для выплат, экс-главврач Минздраву посоветовал просто передвинуть финансирование с IV квартала на II, а дальше прорабатывать вопрос «хоть до седьмого пота».

Но и это, по словам Шуленина, еще не все. Помимо ЛТБ, на нарушения трудового законодательства пожаловались также сотрудники Егорьевской ЦРБ, представившие обширный перечень нарушений. Они недовольны действиями не только руководства больницы, но и рубцовской Трудинспекции, допустившей, по мнению работников ЦРБ, нарушения при рассмотрении их жалоб.

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19 июня руководитель краевой Трудинспекции Владимир Белошапкин вместе со своим заместителем Иваном Фандиным проведут прием граждан в селе Новоегорьевском с целью разобраться в ситуации.

Ниже на фотографии - пример расчетного листка из ЛТБ