Алтайские льготники смогут использовать карты «Мир» в качестве проездного

Новости 07.06.2019 14:10 99

Льготники Республики Алтай будут использовать бесконтактные карты «Мир» в качестве проездного. Проект стал первым в стране для карт «Мир» Сбербанка, он реализован совместно с ЗАО «Золота корона», платежной системой «Мир» и Союзом автопредпринимателей при поддержке Минтруда. Новая система стартует с 1 июня и позволит вести учёт льготных поездок на транспорте.

Для того чтобы получить возможность пользоваться бесконтактной картой «Мир» в качестве проездного билета, необходимо обратиться в Управление социальной поддержки населения Горно-Алтайска или Майминского района для регистрации карты в системе, а затем приобрести проездной на месяц. Оплатить право льготного проезда можно в любом банкомате Сбербанка или в приложении «Сбербанк Онлайн», а также с помощью услуги «Автоплатёж». После можно будет предъявлять свою банковскую карту в общественном транспорте – на ближайший месяц она станет проездным билетом, деньги с карты списываться не будут.

По словам врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина, технология использования карты «МИР» Сбербанка, как льготного проездного билета будет использована на территории региона впервые в России.

«С декабря 2017 года в нашем городе стало возможным оплачивать проезд банковскими бесконтактными картами. Теперь и льготные категории граждан смогут использовать бесконтактные карты «Мир» Сбербанка в качестве проездного билета. Данный проект очень важен для региона – жителям будет проще пользоваться транспортом», - прокомментировал Хорохордин.

Заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Бауков предполагает, что все стороны – льготники, перевозчики, региональные власти от проекта только выиграют:

«Сегодня трудно представить современную жизнь без банковских карт. Ими ежедневно пользуются многие жители страны в торговых центрах, магазинах, аптеках, в транспорте. Но до недавнего времени не было подобного проекта, когда льготные категории граждан могут использовать для проезда в транспорте бесконтактные банковские карты. Мы впервые смогли реализовать его с нашими партнерами».

Руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты» ЗАО «Золотая Корона» Александр Гришин отметил, что в Республике Алтай проект с социальными картами был реализован еще в 2007 году, и сегодня он переходит на новый этап своего развития – впервые в России носителями транспортного социального приложения стали карты национальной платежной системы «Мир».