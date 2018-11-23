В крупной барнаульской сети продавали партию «ядовитой» колбасы?

Вокруг сибирской продовольственной компании (СПК) разгорается нешуточный скандал. Причиной стала неприятная история, которая произошла в одном из барнаульских магазинов, пишет «Толк».
Страсти разгорелись после того, как жительница Барнаула купила в магазине «Мария-Ра» на улице Островского палку колбасы компании «СПК». После употребления ее в пищу она почувствовала недомогание. При осмотре продукции она увидела, что из колбасы вытекает опасное вещество. По ее мнению, это были шарики ртути.
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В настоящее время по данному факту проводится проверка. Представители «СПК» рассказали, что уже отозвали из барнаульских магазинов всю колбасную продукцию, которая была произведена 29 мая. О других пострадавших, которые успели проглотить ядовитый металл, не сообщается.
В пресс-службе алтайского МВД подтвердили информацию. Действительно, обращение гражданки в правоохранительные органы было зарегистрировано 6 июня. Колбаса, купленная в магазине на улице Островского, находится на экспертизе.
В настоящий момент проводится исследование для более точного заключения. Результаты экспертизы будут известны в ближайшее время. Между тем в компании «Мария-РА» прокомментировать эту ситуацию отказались.