О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В крупной барнаульской сети продавали партию «ядовитой» колбасы?

Новости
121
0

Вокруг сибирской продовольственной компании (СПК) разгорается нешуточный скандал. Причиной стала неприятная история, которая произошла в одном из барнаульских магазинов, пишет «Толк».

Страсти разгорелись после того, как жительница Барнаула купила в магазине «Мария-Ра» на улице Островского палку колбасы компании «СПК». После употребления ее в пищу она почувствовала недомогание. При осмотре продукции она увидела, что из колбасы вытекает опасное вещество. По ее мнению, это были шарики ртути.

Председатель «Мясного союза Алтая» развеял опасения о возможном введении акциза на колбасу

Председатель «Мясного союза Алтая» развеял опасения о возможном введении акциза на колбасу

Мнения

Председатель «Мясного союза Алтая» Дмитрий Халявкин заверил «Политсибру», что акциз вряд ли введут, и объяснил, почему такой вариант развити

735

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Представители «СПК»  рассказали, что уже отозвали из барнаульских магазинов всю колбасную продукцию, которая была произведена 29 мая. О других пострадавших, которые успели проглотить ядовитый металл, не сообщается.

В пресс-службе алтайского МВД подтвердили информацию. Действительно, обращение гражданки в правоохранительные органы было зарегистрировано 6 июня. Колбаса, купленная в магазине на улице Островского, находится на экспертизе.

В настоящий момент проводится исследование для более точного  заключения. Результаты экспертизы будут известны в ближайшее время. Между тем в компании «Мария-РА»  прокомментировать эту ситуацию отказались.

Автор: Политсиб.ру