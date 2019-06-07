В АГМУ откроется новое стоматологическое отделение

Новости 07.06.2019 13:05 104

13 июня, в преддверии Дня медицинского работника, в 11:00 состоится торжественное открытие стоматологического отделения Алтайского медицинского университета. Жители Алтайского края смогут получать здесь бесплатную стоматологическую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

В честь Дня медицинского работника и открытия отделения вуз организует бесплатную профилактическую стоматологическую акцию для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, многодетных родителей и социально незащищенных категорий населения.

13 июня с 8:00 в течение дня пациентов, записавшихся на прием, будут бесплатно консультировать профессора, ведущие специалисты стоматологического факультета и стоматологической поликлиники вуза, выдавать рекомендации по дальнейшему лечению (можно будет получить талон на последующий прием к стоматологу).

Также участники акции смогут бесплатно сделать рентгеновский снимок зубов, провести гигиеническую чистку полости рта (включая снятие зубных отложений), пройти онкоскрининг слизистых оболочек полости рта, направленный на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Записаться на прием можно по телефону: (3852) 566-880.

Отметим, новое стоматологическое отделение Алтайского медицинского университета расположено в центре города, на третьем этаже Консультативно-диагностического центра Алтайского медицинского университета (пр-кт Ленина, 40). Оно успешно прошло процедуру лицензирования, оснащено всем необходимым современным импортным оборудованием, включая 13 стоматологических установок, визиограф для рентгеновских снимков зубов.

Новое стоматологическое отделение также позволит повысить качество образования выпускников стоматологического факультета за счет улучшения условий практической подготовки: студенты выпускного курса и ординаторы получат здесь необходимые мануальные навыки, ассистируя преподавателям.