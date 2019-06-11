«Алтайэнергосбыт» ответил, где выгодно приобрести электросчётчики

Новости 10.06.2019 9:20 105

«Алтайэнергосбыт» напоминает, чтобы избежать переплаты за электроэнергию, необходимо своевременно проводить поверку прибора учёта. Как показывает практика, зачастую, потребители предпочитают купить новый современный счётчик, нежели поверять старый, тем более что услуги по поверке соизмеримы с затратами на покупку нового ПУ. В 2019 году более чем у 25 тысяч клиентов компании истёк или истекает межповерочный интервал.

До конца июня в «Алтайэнергосбыте» действует выгодное предложение для клиентов:

Однофазные приборы учёта «Энергомера» можно приобрести всего за 500 рублей!

В список товаров, участвующих в акции, входят приборы учёта «Энергомера»:

- СЕ 101 S6 145М6;

- СЕ 101 R5 145М6;

- СЕ 101 R5.1 145М6.

Кроме того, в течение всего года энергосбытовая компания предлагает покупку счётчика, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истёк или истекает в 2019 году.

Подробности предложения уточняйте в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.

Для абонентов Алтайского края: тел. +7 (3852) 560-660

Для абонентов Республики Алтай: тел. +7 (38822) 20-570