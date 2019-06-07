Барнаульцы пожаловались на пожароопасный мусорный бак в центре города

Новости 07.06.2019 10:20 58

Жители Барнаула 6 июня заметили открытый огонь на перекрестке ул. Анатолия и пер. Радищева. Как оказалось, загорелся мусорный бак. Ситуацию удалось стабилизировать, однако горожане переживают, что возгорания повторятся. Информация появилась в паблике "Барнаул 22".

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По словам очевидцев, мусорный бак был незаконно перенесен по решению администрации без согласования с Роспотребнадзором. До этого бак находился по адресу пер. Радищева, 46, вдали от жилых домов.

«Сейчас он установлен на перекрестке ул. Анатолия и пер. Радищева, в 30 см от старого деревянного забора, который прилегает к дому, построенному в прошлом веке»,- рассказали барнаульцы в соцсети.

Более того, стараниями жителей частного сектора, выбрасывающих в бак, предназначенный для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), горячие шлак и золу, в зимнее время контейнер превращается в мини-завод по производству опасных отравляющих веществ.

«В холодное время года мусор в баке горит каждый день. Нарушены все санитарные нормы! Вокруг бака никто не убирает. Также как и на старом месте. Понемногу начинает расти несанкционированная свалка около двух жилых домов и участка земли, где мы выращиваем ягоды, овощи», - рассказали интернет-пользователи.

Таким образом, горящий контейнер не только травит людей, но и портит вид города, создает помехи для движения автотранспорта, является источником повышенной эпидемической и пожарной опасности. Пока местные жители терпят неудобства, администрация уверяет, что бак "стоит по всем правилам и соответствует всем нормам".