Подписи за отставку губернатора Красноярского края собирают в Сети

Новости 07.06.2019 9:50 74

Красноярский общественник Сергей Конобеевский создал на сайте chanche.org петицию на имя президента РФ Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу края Александра Усса.

По мнению активиста, губернатор «дискредитировал себя, как глава региона, руководитель и политик». «За 20 лет работы в заксобрании Красноярского края нажил состояние в 1,5-2 млрд рублей. Одних только задекларированных денег на счетах 630 млн рублей. При этом Александр Усс ни дня не работал в бизнесе. Налицо казнокрадство и работа на государственном посту с целью личного обогащения», - говорится в петиции. Также в тексте отмечается, что с помощь своего сына Усс управляет компанией «Сибуголь», которая якобы имеет государственные подряды на сумму около 500 млн рублей, пишет "Коммерсант".

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Помимо этого, Сергей Конобеевский предъявляет Александру Уссу еще ряд претензий. В их числе: рост тарифов на электричество и ЖКХ, разграбление бюджета и что выборы прошлого года он «превратил в клоунаду». На момент публикации новости петицию подписали около 200 человек.

Сергей Конобеевский — юрист, бывший сотрудник обанкротившейся авиакомпании «Континент», член партии «Патриоты России». Стал известен после того, как в марте 2017 года в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным он пожаловался на Виктора Толоконского, занимавшего на тот момент пост губернатора Красноярского края. По словам общественника, Толоконский не решал проблему с невыплатами зарплат сотрудникам авиакомпании «Континент». Владимир Путин пообещал решить проблему и пригласить красноярца на личную встречу.