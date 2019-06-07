Подписи за отставку губернатора Красноярского края собирают в Сети

Красноярский общественник Сергей Конобеевский создал на сайте chanche.org петицию на имя президента РФ Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу края Александра Усса.
По мнению активиста, губернатор «дискредитировал себя, как глава региона, руководитель и политик». «За 20 лет работы в заксобрании Красноярского края нажил состояние в 1,5-2 млрд рублей. Одних только задекларированных денег на счетах 630 млн рублей. При этом Александр Усс ни дня не работал в бизнесе. Налицо казнокрадство и работа на государственном посту с целью личного обогащения», - говорится в петиции. Также в тексте отмечается, что с помощь своего сына Усс управляет компанией «Сибуголь», которая якобы имеет государственные подряды на сумму около 500 млн рублей, пишет "Коммерсант".
По итогам 2017 года Александр Усс был самым богатым среди глав российских регионов
Помимо этого, Сергей Конобеевский предъявляет Александру Уссу еще ряд претензий. В их числе: рост тарифов на электричество и ЖКХ, разграбление бюджета и что выборы прошлого года он «превратил в клоунаду». На момент публикации новости петицию подписали около 200 человек.
Сергей Конобеевский — юрист, бывший сотрудник обанкротившейся авиакомпании «Континент», член партии «Патриоты России». Стал известен после того, как в марте 2017 года в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным он пожаловался на Виктора Толоконского, занимавшего на тот момент пост губернатора Красноярского края. По словам общественника, Толоконский не решал проблему с невыплатами зарплат сотрудникам авиакомпании «Континент». Владимир Путин пообещал решить проблему и пригласить красноярца на личную встречу.
О безопасности спортсменов и зрителей власти также не забывают