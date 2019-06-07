На акционеров ВТБ надели шлемы виртуальной реальности при голосовании

Новости 07.06.2019 19:30 47

В рамках ГОСА впервые применяются технологии виртуальной реальности при голосовании акционеров. В VR-формате участники собрания получили уникальную возможность проголосовать в шлеме виртуальной реальности, ознакомиться с виртуальным сервисом предоставления ипотеки, «прогуляться» по новостройкам. Виртуальный консультант также объясняет акционерам тонкости инвестирования и на основе реальных данных составляет индивидуальные графики доходности.

Еще одна инновация - это двухфакторная аутентификация акционеров с использованием NFC-брелока или QR-кода, а в качестве второго фактора -биометрические данные (изображения лица). Кроме того, в тестовом режиме можно голосовать, не нажимая кнопки, а управляя голосом. В перспективе такой способ голосования позволит упростить участие в собрании для слабовидящих акционеров.

ВТБ первым среди других крупных публичных акционерных обществ предложил воспользоваться стойками самостоятельной регистрации, что существенно сократило время прохождения обязательной идентификации.

Также у акционеров появилась возможность задать вопрос топ-менеджменту в электронном виде – через специальные терминалы, систему электронного голосования на сайте ВТБ Регистратора и мобильное приложение «Акционер ВТБ». Это значительно ускорило процесс обработки вопросов.